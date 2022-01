Radeon RX 6500 XT, una GPU más potente que Xbox Series S

La Radeon RX 6500 XT será una tarjeta gráfica de gama media económica que AMD podría presentar mañana mismo, aprovechando el marco del CES de este año. Ya conocemos algunas de sus claves más importantes gracias a filtraciones anteriores, pero lo más interesante de este modelo es que está profundamente «hermanado» con la GPU monta Xbox Series S, una consola económica que es capaz de ofrecer un buen rendimiento en resoluciones 1080p, e incluso en 1440p (en ciertos casos).

Aunque a priori las especificaciones confirmen que las GPUs de ambas no son idénticas, la verdad es que en el fondo ambas están más cerca de lo que parece. La Radeon RX 6500 XT montará una GPU Navi 24 en su configuración completa con 16 unidades de computación activas, lo que significa que tendrá un total de 1.024 shaders. La GPU de Xbox Series S tiene más shaders, 1.280, pero estos trabajan a una frecuencia mucho menor, lo que significa que, al final, su rendimiento bruto es notablemente inferior.

Para entender mejor esta idea, es necesario ver las especificaciones de la Radeon RX 6500 XT y de la GPU de Xbox Series S frente a frente, y también necesitamos sus datos de rendimiento en bruto, ya que nos servirán como punto de partida parea tener más claro qué podemos esperar de esa nueva solución gráfica de AMD.

Especificaciones de la Radeon RX 6500 XT

GPU Navi 24 XT en 6 nm.

1.024 shaders.

16 unidades de aceleración de trazado de rayos.

64 unidades de texturizado.

32 unidades de rasterizado.

2.610 MHz-2.815 MHz de frecuencia GPU, modo normal y turbo.

16 MB de caché infinita.

Bus de 64 bits.

4 GB de GDDR6 a 18 GHz.

Potencia FP32: alrededor de 5 TFLOPs.

Ancho de banda: 144 GB/s.

TBP de 107 vatios.

Especificaciones de la GPU de Xbox Series S

GPU RDNA 2 en 7 nm.

1.280 shaders.

20 unidades de aceleración de trazado de rayos.

80 unidades de texturizado.

32 unidades de rasterizado.

1.565 MHz de frecuencia GPU.

4 MB de caché L2.

Bus de 128 bits.

Memoria GDDR6 unificada a 14 GHz.

Potencia FP32: 4 TFLOPs.

Ancho de banda: 224 GB/s.

TBP de 100 vatios.

Los números no mienten. La GPU de Xbox Series S tiene un núcleo con más unidades de computación activas, pero su GPU trabaja a una frecuencia mucho menor, y esa enorme diferencia permitiría a la Radeon RX 6500 XT imponerse en términos de rendimiento. En potencia bruta (FP32) la diferencia sería notable, pero en juegos esta podría acabar resultando mucho menor.

Si tomamos como punto de partida el rendimiento que ofrece la GPU de Xbox Series S y lo extrapolamos a la Radeon RX 6500 XT, la conclusión que podemos sacar es que dicha tarjeta gráfica será capaz de mover juegos actuales en 1080p sin problema, aunque no siempre en configuraciones máximas. Obvia decir que, como ocurre con Xbox Series S, el trazado de rayos le quedará grande.

Lanzamiento y posible precio de la Radeon RX 6500 XT

Como ya os he comentado anteriormente, la presentación de la Radeon RX 6500 XT debería tener lugar justo mañana, pero su lanzamiento no se haría efectivo hasta finales de este mes. Las últimas informaciones que he podido ver apuntan a un lanzamiento para el 19 de enero, y la disponibilidad de la Radeon RX 6500 XT debería ser buena, ya que utiliza una GPU menos compleja y más fácil de producir.

Eso debería contribuir a que su precio fuese razonable, pero no debemos olvidar que al final podría verse afectada por la inflación y la especulación, y que si eso ocurre su precio acabaría siendo bastante elevado. Dicho esto, y centrándonos en su posible precio de venta recomendado, creo que debería situarse entre los 199 y los 229 euros.

Para completar su gama de tarjetas gráficas económicas, habíamos visto que AMD podría lanzar una Radeon RX 6400. Dicha tarjeta ha sido confirmada en nuevas informaciones, pero parece que será un modelo limitado al mercado OEM, y que por tanto no podemos comprarla en el mercado de consumo general. Su relación de especificaciones no ha cambiado, ya que utilizará una GPU Navi 24 XL en 6 nm y tendrá: