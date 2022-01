Sin duda alguna, uno de productos más exitosos de Google es Android, un desarrollo prometedor en 2005, cuando la compañía del buscador compró a su desarrolladora, Android Inc. Ya han pasado más de 13 años desde el lanzamiento de su primera versión, y a lo largo de estos años ha sabido primero convertirse y luego consolidarse como el sistema operativo para smartphones más empleado en el mundo, con un 70% de cuota de mercado según los datos de diciembre de Statcounter:

Fuente: StatCounter

En los primeros años de los teléfonos inteligentes, Microsoft intentó llevar su liderazgo en los sistemas operativos de escritorio a este nuevo ecosistema con Windows Phone, pero por las razones que sea, nunca llegó a los niveles que esperaban en Redmond y, en consecuencia, su desarrollo se dio por finalizado pocos años después. Ese fue, probablemente, el momento en el que Android y Windows empezaron a tener una relación mejor.

Y es normal, claro, al fin y al cabo, con Microsoft fuera de los sistemas operativos para smartphones, y con Google concentrada exclusivamente en el feudo de los Chromebooks y sin planes de competir con Windows, se abría la posibilidad de hacer que el sistema operativo más utilizado en PC, Windows, empezara a tener buenas relaciones con el sistema operativo más utilizado en smartphones, Android.

Y sí, es cierto que la integración de Android en Windows ha dado mucho de que hablar estos últimos meses, pero en realidad podemos mirar mucho más atrás, con desarrollos como el que, allá por 2015, ya exploraba la posibilidad de ejecutar binarios de Android en Windows 10. Desde entonces, y periódicamente, hemos tenido nuevas noticias al respecto. No obstante, todo se aceleró de manera sustancial cuando fue la propia Microsoft la que se puso manos a la obra.

La relación de Windows y Android tiene, en realidad, dos vías que pueden ser complementarias pero que no necesariamente van de la mano. Por una parte tenemos la que más tiempo llevamos viendo, y que consiste en hacer que Windows pueda ejecutar app de Android. Por otra parte nos encontramos con la que busca establecer una conexión entre Windows y los smartphones con Android, permitiendo de este modo emplear funciones del smartphone desde el escritorio.

La primera de ellas forma parte de las novedades de Windows 11 y, aunque con algunas limitaciones, ya podemos darla por cumplida. La segunda depende principalmente de Your Phone, una aplicación de Microsoft para establecer una conexión con smartphones y que, aunque también es compatible con iOS, despliega todo su potencial cuando se emplea con terminales con Android.

Aunque hasta ahora Microsoft y Google ya han colaborado en este sentido, Google ha aprovechado este CES 2022 para informar de sus planes para mejorar la conexión entre Windows y Android.

«Por primera vez con Android, también nos centramos en construir para otras plataformas, como Windows, ya sea en juegos, productividad u otras áreas. Por ejemplo, al conectar tu teléfono Android a tu PC con Windows con Fast Pair, podrás configurar rápidamente accesorios Bluetooth, sincronizar mensajes de texto y compartir archivos con Nearby Share«, podemos leer en el blog de Google.

La compañía del buscador no ha dado más datos, de momento, sobre los pasos que se darán para mejorar dicha conexión. No obstante, sí que parece que, al menos en un primer momento, no será una solución universal, ya que Google afirma que está trabajando con Acer, HP e Intel para «llevar estas experiencias primero a determinados PC con Windows a finales de este año«.