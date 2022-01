Norton 360 y su polémico minero de Ethereum

Norton es, sin duda, una de las marcas históricas en lo referido a la seguridad. Con 31 años a sus espaldas, en un primer momento fue un antivirus que, con los años, y como han hecho otras muchas compañías del sector, evolucionó hacia las suites de seguridad, es decir, conjuntos de aplicaciones destinadas no solo a proteger a sus usuarios de los virus, sino también de otras amenazas, en su mayoría relacionadas con Internet.

Una de las competiciones más encarnizadas de la primera década de siglo, y que se alargó unos pocos años de la siguiente, fue la de incluir un mayor número de funciones, algo que en general fue bastante positivo, pero que en algún caso podríamos considerar de excesivo, al punto de que dichas funciones no proliferaron. No obstante, el modelo de suite ha perdurado hasta hoy, y actualmente parece seguir gozando de muy buena salud.

Ahora bien, de vez en cuando aparece alguna nueva función, que puede ser más o menos interesante y/o práctica, pero lo que no es común es que puedan resultar polémicas. Sin embargo esa es la circunstancia que se ha dado con Norton 360 y, más concretamente, con su componente Norton Crypto. Una aplicación que, como quizá ya hayas deducido por su nombre, se dedica a minar criptomoneda, Ethereum para ser más específicos, en los periodos de inactividad del sistema.

La activación de Norton Crypto es opcional pero, según podemos leer en Wccftech, su posterior desactivación y desinstalación a posteriori, si en un primer momento la activamos, es bastante más compleja de lo que debería ser, mostrando así un nivel de persistencia que se acerca al del malware al que combate Norton 360.

@Norton @TheHackersNews @WIRED @CondeNast @hacks4pancakes @SwiftOnSecurity

Norton is installing a Cryptocurrency miner called Norton Crypto (NCrypt.exe) on end user systems with out so much as a dialogue during the install of its security product.

— Maxius (@mAxius) December 31, 2021