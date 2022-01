Meta pierde a su director de relaciones públicas

Decir que no corren buenos tiempos para Meta empieza a ser una expresión atemporal, un poco al estilo del popular meme «Da igual cuando leas esto». Cada vez resulta más evidente que el cambio de nombre, de Facebook a Meta, quiso actuar como una especie de cortafuegos que evitara que la mala imagen de la red social «salpicara» al resto de productos y servicios de la compañía. Lo que no parece tan claro es que la técnica haya resultado efectiva, ya que en las malas noticias en las que antes se mencionaba a Facebook, ahora comparten protagonismo ambas marcas.

Quizá lo más lógico habría sido no realizar el cambio precisamente en este momento, justo cuando las declaraciones de extrabajadores de la compañía la han llevado a su punto más bajo, en lo referido a su imagen, desde que explotara la polémica por Cambridge Analytica. En mi caso, y seguro que también en el de otras muchas personas, de vez en cuando me he planteado lo duro que debe resultar trabajar en el departamento de relaciones públicas de la compañía. Cobren lo que cobren las personas que trabajan en el mismo, no cabe duda de que hablamos de un sueldo más que merecido.

Al menos, eso sí, hay que reconocer que Meta a este respecto actúa mejor que Tesla, que en un momento dado decidió cerrar dicho departamento y, desde entonces, la comunicación de la compañía depende fundamentalmente de los tweets de Elon Musk y poco más.

Sea como fuere, y como decía antes, debe ser un trabajo singularmente complejo, aún más si las revelaciones que van viendo la luz son tan impactantes para ti como para el público general, si crees que el desgaste al que estás sometido no compensa o, simplemente, si te sientes demasiado incómodo para continuar. Y aunque no hay una explicación oficial al respecto, parece bastante probable que sea al menos una de estas razones lo que ha empujado a John Pinette, responsable de relaciones públicas de Meta hasta el viernes pasado, a abandonar el cargo.

La noticia fue revelada por The Wall Street Journal, que tuvo acceso a un mensaje enviado por Pinette a los trabajadores de Meta. En el mismo informaba de que era su último día en la compañía, salida que fue confirmada poco después por la tecnológica. El puesto, al menos de manera temporal, será asumido por Chris Norton, vicepresidente de comunicaciones internacionales. Pinette llegó a Meta, entonces Facebook, en 2019, aportando más de 20 años de experiencia en comunicaciones corporativas del sector tecnológico, incluidos puestos anteriores en Google y Microsoft.

La crisis de reputación de Meta, que tiene varios frentes abiertos en la actualidad, es el resultado de algunas políticas y decisiones francamente cuestionables, como sus planes (ahora en pausa) de crear un Instagram para niños al tiempo que la compañía era consciente de sus efectos negativos en adolescentes, o laxitud a la hora de tomar medidas para prevenir la divulgación de bulos en la red social. Hace solo unas semanas supimos de una encuesta en la que se había elegido a Facebook / Meta como la peor tecnológica del año. No parece un plato de buen gusto para nadie, ¿verdad?