Metaverso, lo mejor será que no cuentes con Apple

Durante las últimas semanas apenas hemos tenido noticias del metaverso, el incipiente proyecto de Meta de crear un espacio virtual, accesible mediante visores de RV, y que pretende ser la gran próxima revolución de Internet (aunque algunos no lo tengamos nada claro). Claramente inspirado en el modelo que nos mostró Ready Player One, el metaverso pretende avanzar en el camino que ya iniciaron Habbo Hotel, Second Life y servicios similares hace ya unos cuantos años.

De momento, por parte de Meta tenemos poco más que una declaración de intenciones, acompañada de algunos elementos básicos que mostró la compañía al anunciar el metaverso, hace ya unos meses. Y tras una acogida inicial quizá demasiado entusiasta por una parte del sector, las declaraciones de Intel al respecto sirvieron para sofocar el hype que se había generado a su alrededor. Y desde entonces, aunque es cierto que de por medio hemos tenido las celebraciones navideñas, silencio radio.

No hemos tenido que esperar demasiado para que el metaverso reciba su primer revés de 2022, aunque sea en forma de rumor, y es que los de la manzana mordida no estarían muy por la labor de ser partícipes de los planes de Zuckerberg. Eso es lo que ha aventurado Mark Gurman no solo en su newsletter semanal, sino también en su cuenta de Twitter.

Lots of interest in my take on “Apple Reality” and the Metaverse https://t.co/ZmacFcOC9k pic.twitter.com/C4SNbFbULp — Mark Gurman (@markgurman) January 9, 2022

«I’ve been told pretty directly that the idea of a completely virtual world where users can escape to — like they can in Meta Platforms/Facebook’s vision of the future — is off limits from Apple”. Vamos, que parece que Apple no se siente atraída en absoluto por el modelo de experiencia de usuario planteado por el metaverso de Zuckerberg y, en consecuencia, que no cuenten con ellos.

Esto cobra especial importancia si tenemos en cuenta que, por lo que sabemos hasta el momento, el proyecto «secreto» de los visores de realidad aumentada y realidad virtual de Apple sigue en marcha. Y sí, es cierto que en base a los rumores que apuntan a un precio especialmente elevado, probablemente sea poco más que un producto de nicho, sí, pero también tiene todo el potencial para convertirse en un producto tremendamente aspiracional. Y su rechazo al metaverso no es, precisamente, algo positivo para su imagen.

Según Gurman, sus fuentes hablan de cómo a Apple no le gusta el modelo planteado por el metaverso, pero a poco que nos paremos a pensarlo, cuesta no ver tras dicho hipotético rechazo la mala relación que, desde hace años, tienen ambas tecnológicas, algo que comenzó cuando Steve Jobs todavía estaba entre nosotros, y que sin duda se ha cronificado. Y es que si hay algo que personalmente me pone la piel de gallina, es pensar en el modelo de privacidad del metaverso. No me extrañaría nada que esa misma preocupación sea recurrente en Cupertino.

La gran duda, eso sí, es si Apple optará de manera activa por impedir el acceso al metaverso desde su visor de realidad virtual o si, por el contrario, simplemente se mostrará en contra de dicho entorno. Esto, claro, dependerá muy directamente del funcionamiento de dicho visor, de si podrá actuar como extensión del PC o, por el contrario, tendrá su propia tienda de apps y, aunque aproveche la capacidad de proceso de un ordenador, no permita el acceso al software del mismo.