De todos los procesadores Intel Alder Lake «serie no K» que presentó recientemente el gigante del chip, el Intel Core i3-12100 fue, junto al Core i5-12400, uno de los que más expectativas generó. Ya os lo dije en su momento, ambos procesadores iban a cubrir un vacío importante dentro de la gama baja, y de la gama media-baja, y os puedo confirmar que mis previsiones fueron muy acertadas.

Medios como Tom´s Hardware confirmaron, con sus análisis, que el Intel Core i5-12400 es capaz de competir con el Ryzen 5 5600X, y que se perfila como un valor más interesante porque logra superarlo en muchos escenarios, a pesar de que su precio es mucho menor. A día de hoy el primero tiene un precio de 224,90 euros, mientras que el segundo cuesta 295,32 euros. Los números hablan por sí solos.

El Intel Core i5-12400 ofrece un valor interesante, pero si no necesitamos una gráfica integrada el Intel Core i5-12400F es la mejor opción del mercado dentro de su categoría, ya que, como su hermano, compite con el Ryzen 5 5600X, pero tiene un precio de apenas 194,89 euros. Para montar un PC dedicado a juegos, partiendo de un presupuesto ajustado, ese chip de Intel es la mejor opción disponible a día de hoy.

Intel Core i3-12100 y el poder del IPC: Cuatro núcleos se imponen a seis núcleos

Esa es la conclusión que nos deja el análisis que ha publicado Art of PC. El Intel Core i3-12100 es un procesador que, como dijimos, se encuadra en la gama baja, pero es un chip de nueva generación, lo que significa que utiliza la arquitectura Golden Cove, y que es compatible con memoria DDR5 a 4.800 MHz, y con memoria DDR4 a 3.200 MHz (hasta 128 GB).

En Cinebench R23, el Intel Core i3-12100 logra una puntuación en monohilo de 1.649 puntos, mientras que en multihilo alcanza los 8.474 puntos. Esos valores son tan buenos que le permiten competir con procesadores de 6 núcleos y 12 hilos, como el Intel Core i5-10500, e incluso con el Intel Core i7-9700, que tiene 8 núcleos y 8 hilos. Es importante recordar que el Intel Core i3-12100 tiene 4 núcleos y 8 hilos.

Si miramos los datos de rendimiento en juegos, nos encontramos con una victoria rotunda para el Intel Core i3-12100, que se impone de forma clara al Ryzen 5 3600. Sé lo que me vais a decir, que los juegos actuales no dependen tanto del rendimiento multihilo, y sí, es verdad, pero en esta comparativa se han utilizado juegos con una alta dependencia de la CPU que escalan mejor en configuraciones de 6 núcleos y 12 hilos, como por ejemplo CoD: Warzone, Shadow of the Tomb Raider y Hitman 3.

La conclusión a la que podemos llegar es muy clara, el Intel Core i3-12100 ofrece un valor excelente por lo que cuesta, y confirma que, gracias al incremento de IPC que ha marcado la arquitectura Golden Cove, los 4 núcleos y 8 hilos tienen todavía mucha vida por delante, al menos en juegos. Por otro lado, os recuerdo, como hice con el Intel Core i5-12400, que también existe una versión del Intel Core i3-12100 con la GPU desactivada (el modelo «F») cuyo precio es de apenas 123,10 euros.