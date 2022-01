Casio CT-S1000V, el teclado que canta por ti

Hablar de teclados de Casio es, para muchos, recordar aquellos modelos de la serie PT que recibimos como regalo en algún cumpleaños, Navidad, puede que la comunión, etcétera, y que siempre eran la envidia de amigos, vecinos y compañeros de clase. Ya fuera el modelo más básico y común, el Casio PT-1, hasta modelos mucho más avanzados como el PT-82 y sus memorables cartuchos de memoria, los teclados portátiles de Casio marcaron a más de una generación, dejándonos recuerdos imborrables.

Es por eso que saber que, después de un cierto periodo sin grandes novedades, para muchos es una gran noticia saber del Casio CT-S1000V, un teclado que si bien no es portátil como los que he mencionado antes, sí que tiene una propuesta de lo más innovadora y llamativa. Y es que, además de tener las funciones que podemos esperar de un teclado de este tipo, cuenta con una solución integral de síntesis de voz, de manera que no será necesario contar con grabaciones previas ni con un vocoder independiente para producir creaciones con voz.

Si, has leído bien, hablamos de un sintetizador con todo lo que podemos esperar de un dispositivo de este tipo, con el el motor AiX insignia de la compañía, y que brilla especialmente a la hora de recrear sonidos acústicos. Pero su gran baza es que, gracias a su sistema de síntesis de voz, podrá reproducir los textos que le indiques con una voz (claramente sintética, eso sí) sobre la que podrás realizar múltiples ajustes y, claro, ajustar con el propio teclado las notas con las que el Casio CT-S1000V «cantará» tu composición. Es decir, el mismo funcionamiento que ofrece un teclado al que se haya conectado un vocoder independiente.

Es posible que ahora te estés preguntando por el método de entrada empleado por el Casio CT-S1000V para que puedas introducir el texto. Y si te preocupa que sea a través de una interfaz poco usable, como las propias teclas del teclado, un teclado en pantalla o algo así, tengo buenas noticias, y es que nada de eso, en su lugar tendrás que emplear la app para smartphone del teclado, que se conecta al dispositivo, y en la misma podrás escribir el texto y enviarlo al teclado.

Una vez introducido el texto, podrás realizar múltiples ajustes sobre la voz (o voces) con las que éste será interpretado. Para tal fin encontrarás múltiples preajustes de una sola voz o de coro, y también podrás configurar si lo deseas otros elementos como, por ejemplo, la edad del «intérprete».

Aunque el Casio CT-S1000V todavía no está a la venta (la compañía todavía no ha dado la fecha de lanzamiento, por ahora solo lo anuncia como «Coming soon»), sí que sabemos que su precio, en Estados Unidos, será de 449,99 dólares. Evidentemente no hablamos de un juguete, pero para muchas personas con aspiraciones musicales, y para las que conseguir voces puede ser un problema, la solución planteada con este Casio es, sin duda, algo a tener en cuenta.

