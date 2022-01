Windows 11 estrena nuevo Administrador de Tareas

Con la llegada de Windows 11, Microsoft introdujo cambios importantes a nivel de interfaz que afectaron a numerosos elementos del sistema operativo, incluyendo desde los iconos hasta la barra de tareas, el menú de inicio y el centro de actividades, pero no terminó de hacer del todo los deberes, ya que dejó sin actualizar varias partes de dicho sistema operativo, como el Administrador de Tareas, por ejemplo.

Esa falta de actualización, a nivel de interfaz, en ciertas secciones de Windows 11 genera un contraste al que ya nos habíamos acostumbrado, y es que Windows 10 tuvo exactamente el mismo problema. Unificar diseño e interfaz de forma plena es algo que Microsoft tampoco ha conseguido con Windows 11, aunque es cierto que, poco a poco, está avanzando en la consecución de ese objetivo, y que precisamente una de las novedades más importantes que prepara es, en este sentido, un lavado de cara al Administrador de Tareas.

Windows Latest no solo ha confirmado ese nuevo Administrador de Tareas para Windows 11, sino que además nos lo ha mostrado en un par de imágenes. Como podemos ver, esta nueva versión utiliza el lenguaje XAML y WinUI para dar forma a una interfaz mucho más moderna y atractiva que, en definitiva, encaja mucho mejor con el diseño de Windows 11. Con todo, a pesar de ese importante cambio de diseño, parece que el código base no se ha cambiado, así que debería ofrecer las mismas funciones que el original.

¿Cuándo llegará el nuevo Administrador de Tareas de Windows 11?

Todavía no tenemos una fecha definitiva por parte de Microsoft, y es que el gigante de Redmond no suele adelantar este tipo de información porque, al final, siempre cabe la posibilidad de que alguna novedad importante, ya sea funcional o estética, se acabe retrasando por cualquier imprevisto. Al no prometer una fecha concreta, no se «pilla los dedos» si algo sale mal.

Con todo, y dado que se trata principalmente de un cambio estético, su impacto a nivel del sistema debería ser bajo, y su implementación muy sencilla, lo que me lleva a pensar que podría venir con la actualización Sun Valley 2, también conocida como Windows 11 22H2, cuyo despliegue se producirá a finales de este año (probablemente entre octubre y noviembre).

La verdad es que me gusta el cambio a nivel estético que presenta ese nuevo Administrador de Tareas. Encaja bien con el diseño de Windows 11, y creo que supone un paso no ya acertado, sino necesario por parte de Microsoft para conseguir esa ansiada unificación a nivel de interfaz.

Si todo va según lo previsto, espero dar el salto a Windows 11 en mi PC personal dentro de unas semanas. No lo hice antes porque, como sabéis los que nos leéis habitualmente, quería darle un tiempo extra de maduración, aunque ya llevo un tiempo utilizándolo en el nuevo equipo de pruebas que tenemos para análisis. Mi experiencia con él ha sido buena, y esto me ha animado a dar el paso. Y vosotros, ¿habéis actualizado a Windows 11?