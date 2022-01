No hace mucho que Google lanzó la última versión de su popular Chromecast, a su vez la primera con Google TV como sistema gobernando el hardware. Sin embargo, ya hay informaciones que apuntan a que la compañía estaría trabajando en un dispositivo de ese estilo, pero más ambicioso, con el que competir en un escenario en el que las alternativas potentes se están haciendo con un hueco cada vez mayor.

A saber, Chromecast no fue el primero de su clase, pero sí el dongle o dispositivo de streaming más popular de cuantos se han lanzado, principalmente por su sencillez y su precio. Pero la escena se complica con cada vez más contenidos por ofrecer y se hacía necesario un reemplazo que apuntase en esa dirección. Y así llegó el Chromecast con Google TV, un dispositivo de interfaz renovada, listo para hacer frente a casi todo lo que se ponga por delante, hablando siempre de streaming de contenidos.

El último Chromecast, sin embargo, adolece de algunas especificaciones que a día de hoy son importantes, véase por ejemplo el almacenamiento del dispositivo. Es por ello que un relevo, o quizás un nuevo dispositivo de la misma familia, pero con diferentes prestaciones, podría estar en el horno de los de Mountain View. Así lo consideran al menos en 9to5Google, donde han cazado una referencia de desarrollo indica eso mismo.

Según cuentan, han encontrado una referencia a un dispositivo en desarrollo cuyo nombre en código es Boreal. Se trataría de un dispositivo de la familia de Google TV y por lo cercano con el lanzamiento previo, suena un poco extraño que sea un Chromecast al uso, pero con especificaciones ampliadas. Es decir, no parece probable que simplemente añadan más almacenamiento o potencia al mismo aparato.

Ahora bien, no solo de falta de almacenamiento peca el último Chromecast que llegó al mercado: la nueva versión de Android TV, sistema en el que se basa Google TV -que como ya te hemos explicado en otras ocasiones, no es más que una interfaz del primero- requiere por ejemplo de decodificación de hardware para el formato AV1, soporte del que todo Chromecast actual carece, y un nuevo dispositivo no solo sería la oportunidad de hacerlo realidad: sería la única vía posible.

Lo cierto es que aunque los tiempos de Google para lanzar nuevas versiones ed Chromecast han sido holgados por lo general, tampoco resulta descabellado que sea un nuevo Chromecast lo que esté en desarrollo, y no una caja al estilo de TV Nvidia Shield, como sugieren en el medio especializado. Podrían ser ambos productos, de hecho: hay espacio para los dos en el mercado. Lo sabremos a lo largo de este año que acaba de empezar.