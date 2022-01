Microsoft Launcher incorpora las recompensas para España

Microsoft Launcher está extendiendo una nueva actualización entre toda su base de usuarios y si tú eres uno de ellos, te interesa saber qué trae de nuevo, aunque no sea mucho; y si no lo eres, pero usas Windows como sistema operativo en el PC, te interesa todavía más, porque no alcanzarás el zen de Redmond hasta que no pruebes Microsoft Launcher.

En resumidas cuentas, Microsoft falló en su intento de conquistar los dispositivos móviles, que no portátiles, pero reaccionó a tiempo y consiguió asentarse en Android como si de su propia plataforma se tratase, tal y como el mismísimo Bill Gates relataba en su momento, contando lo malo, pero también lo bueno del viaje. Y todo ha sido gracias al despliegue de sus aplicaciones en Android y, en definitiva, a la integración de Android y Windows vía software.

De todo el software que Microsoft ha lanzado para Android, una de las piezas clave es Microsoft Launcher, un launcher para Android que no se ha limitado a promover la experiencia Microsoft en el sistema móvil, y es que, de hecho, es uno de los launchers -los escritorios de Android- mejor valorados en Google Play. Algo por otra parte normal, teniendo en cuenta que un gigante como Microsoft le ha puesto empeño en que así sea.

Microsoft Launcher 6 es la última versión hasta la fecha de la aplicación, si bien desde su lanzamiento ha recibido un buen número de actualizaciones corrigiendo errores y agregando nuevas características y funciones que no han hecho si no mejorar el conjunto, poco a poco y de manera incremental. Muestra de ello es la actualización que llega ahora, con un puñado de correcciones y apenas un par de novedades dirigidas a los windowseros -¿o sería microsofteros?- más asiduos.

Así, Microsoft Launcher añade un banner promocional en la página de feed de noticias para los usuarios que no tienen instalada la aplicación Start y extiende la compatibilidad de los widgets de Microsoft Rewards para los usuarios de España e Italia. O sea, lo dicho, novedades solo para los más cafeteros, quienes usan todo lo de Microsoft, incluyendo por supuesto a Edge como navegador web, cupones y demás.

Sin embargo, el tema de las recompensas puede ser de interés para algunos, ya que permite ganar «premios gratuitos» (me hace gracia eso: ¿existen los premios de pago? Qué triste sería), así como acumular puntos -por ejemplo, utilizando su buscador diariamente- que se pueden canjear en la Microsoft Store por aplicaciones o productos de los que se venden ahí.