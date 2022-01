Hoy quiero hablaros de un tema que, la verdad, todavía sigue generando muchas dudas entre los usuarios, y es que muchos todavía no tienen claro cuál es la velocidad real de su conexión a Internet, porque creen que su conexión de 600 Mbps equivale, directamente, a 600 MBps. Es un error que se produce con bastante frecuencia, y que no siempre resulta fácil de explicar.

También es algo que siempre me saca una sonrisa, ya que me viene a la cabeza cuando un amigo, hace ya unos cuantos años, me dijo que se iba a dar de baja en su ISP porque le prometieron «30 megas» y en cuando se ponía a bajarse cosas solo trabajaba a «3,75 megas». Estoy seguro de que nuestros lectores más avanzados ya se habrán dado cuenta de dónde estaba el problema, y es que mi amigo asimilaba megabits y megabytes como si fueran lo mismo.

En el ejemplo anterior, su proveedor sí que estaba cumpliendo, en realidad, con lo prometido, es decir, le estaba suministrando una conexión a Internet de 30 Mbps, que en aquella época era algo fantástico, y es que esos 30 megabits por segundo equivalen a 3,75 megabytes por segundo.

Para evitar estos errores, lo ideal sería que los proveedores de servicios de conexión a Internet dejasen de hablar en megabits, y que empezaran a hacerlo en megabytes, pero la cosa es que los números que manejarían en sus tarifas parecerían mucho menos impresionantes. Siguiendo con el ejemplo que hemos puesto, está claro que suena peor ofrecer una conexión de 3,75 megabytes que una de 30 megabits, aunque ambas sean lo mismo, porque el usuario menos experto creen que no lo son, y tiene a pensar que «más es mejor».

Tu velocidad real de conexión a Internet no cambia, pero sí cambia la unidad de medida

En realidad es un tema muy sencillo, y para ilustrarlo nos basta con una simple analogía. Piensa en una botella de agua que tiene una capacidad de 100 centilitros. Si quisiéramos medir en litros, esa cifra se reduciría a 1 litro. Pues bien, eso es lo que ocurre a al pasar de megabits a megabytes, que las cifras se reducen porque la segunda es una unidad de medida más grande.

Concretamente, un megabyte equivale a ocho megabits, y la primera es la unidad estándar que utilizamos para medir la velocidad de descarga actualmente, de ahí lo popular que sigue siendo el término «descargo a x megas», o «tengo x megas». No obstante, no todos los «megas» indican el mismo valor, como ya hemos dicho. Cuando descargas, por ejemplo, un juego de Steam, los valores que ves aparecerán expresados en megabytes, y no en megabits.

Entonces, ¿de cuántos megabytes es tu conexión a Internet? Para calcularlo, solo tienes que dividir entre 8 la cifra expresada en megabits. En mi caso, como tengo una conexión de 900 Mbps, la velocidad real expresada en megabytes sería de 112,5. Para una persona que tenga una conexión de 100 Mbps, la velocidad en MBps sería de 12,5, y en el caso de una conexión de 300 Mbps la conversión a MB/s nos dejaría una velocidad de 37,5.

¿Sorprendido? No te preocupes, es normal, mucha gente todavía no tiene claro que un megabit no es lo mismo que un megabyte, pero ahora tú sí. Tras convertir tu conexión en megabytes, ¿qué resultado has obtenido? Si no sabes cómo medirla, echa un ojo a este artículo.

