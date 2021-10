Si no sabes qué velocidad de conexión a Internet tienes no te preocupes, no eres el único que ha pasado por esa situación. Muchos usuarios todavía no saben qué velocidad de conexión a Internet tienen, y una parte de aquellos que creen saberlo, por la tarifa que les ofrece su operadora, se acaban llevando una desagradable sorpresa cuando descubren la velocidad real que reciben. Esto tiene una explicación, y es que algunas operadoras, al contratar ciertas tarifas, ofrecen dos tipos de velocidades, la máxima y la garantizada.

La velocidad de conexión a Internet es muy importante porque, como os contamos en artículos anteriores, necesitamos alcanzar un valor mínimo para poder disfrutar de una buena experiencia de uso. En este artículo profundizamos sobre esta cuestión, y vimos qué mínimo de velocidad de conexión necesitamos para realizar diferentes tareas, así que si tenéis dudas en este sentido os recomiendo que le echéis un vistazo, ya que os será de gran ayuda.

Con la información del artículo anterior puedes sacar en claro, en función de tus exigencias, dónde está el mínimo óptimo de velocidad de conexión a Internet que podría cubrir tus necesidades, ¿pero cómo puedes descubrir qué velocidad tiene tu conexión a Internet? Y sí, me refiero a la velocidad real que recibes, no a la que te prometió la operadora. Tranquilo, es muy fácil, y en este artículo te vamos a explicar cómo puedes hacerlo.

Cómo descubrir qué velocidad de conexión a Internet tengo

Desde un ordenador, o dispositivo móvil, haz clic en este enlace. A través de él, accederás a una prueba de rendimiento que te permitirá descubrir la velocidad real de conexión a Internet que tienes. Es muy fácil de utilizar, solo tienes que hacer clic o tocar el botón de inicio y dejar que se complete la prueba. Una vez que termine, obtendrás los resultados de velocidad de bajada, velocidad de subida y latencia.

Ten en cuenta que la velocidad de bajada y de subida puede verse afectada por el estado del servicio al que intentes conectarte o acceder. Así, por ejemplo, si tienes una conexión de alta velocidad pero te conectas al servidor de un juego que está saturado es probable que acabes teniendo problemas diversos, como carga lenta y latencia elevada. Por otro lado, recuerda que la velocidad de tu conexión no tiene por qué ser la misma en todos los dispositivos de tu hogar u oficina, especialmente si estos no se conectan de la misma manera.

La prueba de rendimiento refleja la velocidad que recibe el equipo desde el que la realizas, y por ello es ideal que la hagas desde un PC conectado por cable al router, ya que de esa manera no se verá afectada por factores externos. El hardware y el cableado debne permitir que el router desarrolle todo el potencial de tu conexión, en caso contrario, tendrás un cuello de botella. Así, por ejemplo, si tienes una conexión de 1 Gbps pero has conectado el router a un puerto Fast Ethernet solo recibirás 100 Mbps.

Esta prueba también te permitirá medir la velocidad de conexión a Internet que recibes en cada rincón de tu casa o de tu oficina. Puedes ejecutarla en una habitación alejada utilizando tu smartphone, por ejemplo, y se reflejará el máximo de velocidad de bajada y de subida que tiene ese dispositivo en ese lugar concreto. Es muy útil, ya que puede ayudarte a identificar problemas de alcance si la velocidad es muy baja.

Contenido ofrecido por AVM FRIZ!