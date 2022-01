Pagar con tarjeta será más seguro gracias a Samsung

Pagar con tarjeta se ha convertido, para muchas personas, en algo habitual, tanto que, en muchos casos, este método de pago ha desplazado casi por completo al uso de efectivo. Personalmente, debo decir que yo soy una de esas personas. Siempre llevo dinero encima por si la tarjeta falla, pero recurro a esta siempre que puedo, y solo prescindo de ella cuando la cantidad a pagar es demasiado pequeña.

En mi caso, y supongo que también en muchos otros, pagar con tarjeta me resulta más cómodo y rápido que pagar en efectivo. También me ha permitido reducir el contacto con otras personas, algo importante con la pandemia de la COVID-19 todavía haciendo de las suyas, y me permite olvidarme de tener que estar yendo al cajero a sacar dinero. Al final, es más cómodo, y en parte más seguro.

El caso es que Samsung ha desarrollado una nueva e interesante solución que podría mejorar notablemente la seguridad de los pagos con tarjeta, un chip de seguridad identificado como S3B512C que se presenta como una solución todo en uno, es decir, que integra todos los elementos de seguridad en un único chip.

Según la fuente de la noticia, el chip S3B512C integra un sensor de huellas dactilares, un elemento de seguridad que previene las manipulaciones, y que cumple con todos los requisitos internacionales en materia de seguridad, y con un procesador seguro. El chip recoge los datos biométricos del usuario a través de su sensor de huellas dactilares, los almacena y autentifica utilizando el elemento de seguridad y, posteriormente, analiza los datos a través del procesador seguro.

Pagar con tarjeta sin miedo a las transacciones fraudulentas

Ese es el objetivo principal de esta nueva solución de Samsung, reforzar la seguridad de los pagos con tarjeta, y añadir una capa de protección que podría ser muy útil cuando se produce la pérdida o el robo de una tarjeta. Si nos encontráramos en esa situación, el ladrón no podría pagar con tarjeta porque esta tiene registrada la huella dactilar del usuario.

Sé lo que estáis pensando, ¿y qué ocurre si se intenta activar la tarjeta con una huella dactilar artificial que imita la del titular de la tarjeta? En teoría no sería viable, ya que el chip de seguridad cuenta con tecnología que evita la suplantación de identidad, y que puede detectar ese tipo de huellas dactilares. Muy interesante, sin duda.

Samsung ha confirmado que este nuevo chip de seguridad está pensado principalmente para mejorar la seguridad al pagar con tarjeta, pero que también podría ser integrado en otro tipo de tarjetas donde se requiera de un alto nivel de autenticación, y de seguridad, como por ejemplo las utilizadas por estudiantes y por ciertos perfiles profesionales. Por otro lado, es evidente que esta tecnología también podría trasladarse al sector del automóvil.

Una solución prometedora, aunque de momento no tenemos ni idea de cuándo podría empezar a implementarse. Por otro lado, parece que estaría limitada a las tarjetas Mastercard, quien ya lleva tiempo ofreciendo a sus clientes la posibilidad de utilizar tarjetas con un lector de huellas dactilares, aunque la solución que implementan es mucho menos segura que esta nueva opción de Samsung.