Ryzen 9 6900HX es uno de los nuevos procesadores creados por AMD bajo su nueva generación de APUs, nombre en clave ‘Rembrandt’. La serie está destinada al mercado de portátiles y convertibles y estará disponible a partir de febrero.

Aunque el futuro de los procesadores de AMD pasa por la nueva generación ZEN 4, AMD ha creado una línea de producto a modo de transición. Utilizan una revisión mejorada de la arquitectura ZEN 3+, se fabrican en procesos tecnológicos de 6 nm y reemplazarán a las actuales Ryzen 5000 ‘Cezanne’. Además de aumentar el rendimiento, AMD aprovecha la ocasión para soportar la nueva generación de memorias DDR5 y su versión para portátiles LPDDR5, así como los últimos estándares en conectividad, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 y la última versión del puerto de periféricos USB4.

Otro aspecto destacado llega de la mejora del apartado gráfico con los chips ‘Navi2’, que usan la tecnología RDNA 2 para mejorar a la veterana ‘Vega’. Por lo demás, se fabrican bajo un formato APU (unidad de procesamiento acelerado) que suma CPU, GPU, controladora de memoria y otros componentes del chipset en el mismo encapsulado para ganar integración, bajar el consumo y reducir costes.

Ryzen 9 6900HX, rendimiento

En su presentación en el CES 2022, AMD habló de un aumento de rendimiento de proceso de doble dígito y aún más en el apartado gráfico. Ahora, desde Geekbench nos llegan los primeros datos de terceros, en concreto sobre un portátil de Lenovo con Windows 11.

El Ryzen 9 6900HX es uno de los modelos más interesantes de la decena de APUs ‘Rembrandt’ que comercializará AMD. Aunque por encima de él tendrá otros dos procesadores, es un desarrollo con 8 núcleos y 16 hilos de procesamiento con frecuencias de trabajo desde 3,3 hasta 4,9 GHz. Su multiplicador está desbloqueado para un TDP de 45 vatios, cuyo nivel máximo de potencia establecerá cada fabricante según el posicionamiento que quiera para los equipos donde lo instalen y el sistema de refrigeración que usen.

En este caso Geekbench no lo establece, aunque sí ofrece puntos de referencia que nos pueden dar una idea de su rendimiento. Este CPU obtiene 1593 puntos en la prueba de un solo núcleo y 10151 puntos en la de múltiples núcleos. Ello supone un aumento del 12% y el 33% respectivamente frente al Ryzen 9 5900HX basado en el silicio Zen3 ‘Cezanne’.

Peores noticias llegan si lo comparamos con la verdadera competencia que no es otra que los nuevos Intel Alder Lake. La APU de AMD queda bastante por debajo de las puntuaciones del Core i9-12900H (Del 7 al 21% en mono hilo y del 37 al 42% en multinúcleo). Hay que decir que no se conoce la frecuencia máxima empleada por el Ryzen 9 6900HX para estas pruebas y que necesitamos otras más allá de test sintéticos para comprobar su rendimiento real. Además, la CPU de Intel tiene bastantes más núcleos (14) e hilos (20) y su precio también será superior.

¿Dónde nos deja esto? En un término medio. No hay duda que estas APUs serie 6000 son desarrollos competentes y una mejora importante frente a las anteriores, especialmente en el apartado gráfico con los nuevos chips RDNA 2. Otra cosa será competir con Intel. El gigante del chip ha hecho un buen trabajo con Alder Lake y quizá AMD no pueda competir en rendimiento hasta que no llegue su próxima arquitectura ZEN 4.

Claro qué, nos falta por conocer la fijación de precios y cómo repercuten en el coste final de los portátiles y convertibles donde se instalarán. Ahí hay terreno para que AMD haya convencido a los OEM. Pronto lo sabremos. Esperamos lanzamiento a partir del próximo mes. Por si no lo viste en su momento, te dejamos con el listado oficial de estas APUs ‘Rembrandt’.

AMD Ryzen serie 6000