Andromeda OS fue un sistema operativo en el que estuvo trabajando Microsoft para su regreso al mercado del móvil inteligente tras el fiasco de Nokia. Finalmente, el desarrollo fue cancelado y el retorno se produjo con el Surface Duo, pero de la mano de una versión personalizada de Android.

Microsoft asumió la derrota en movilidad y cerró oficialmente el desarrollo de Windows Phone / Mobile. Cuando Satya Nadella hizo el anuncio, prometió que sólo volverían al mercado del hardware móvil con un dispositivo que fuera verdaderamente «novedoso e innovador que ofreciera una experiencia diferenciadora y fuera capaz de impulsar una nueva categoría de producto».

En secreto, un equipo de Microsoft comenzó casi de inmediato a desarrollar este tipo de dispositivo que termino filtrándose como ‘Surface Andromeda‘. Olvidada la aventura Nokia, la compañía apostaba por un formato novedoso aprovechando las nuevas tecnologías que por entonces llegaban de la doble pantalla y las pantallas flexibles, y que fabricantes como Samsung han terminado concretando con las series Fold y Flip, y la misma Microsoft con Surface Duo y el cancelado Neo.

Andromeda OS, lo que pudo ser y no fue

Microsoft desarrolló un sistema operativo específico para estos dispositivos plegables y era destacable ya que se trataba de un nuevo ‘Windows para móviles’. Finalmente, su desarrollo fue cancelado y seguramente ello fue el motivo para que el smartphone Surface Duo llegara tan retrasado sobre lo previsto. Desactualizado en hardware, sin 5G y con un Android ya presente en centenares de terminales, su recepción fue bastante negativa y el esperado regreso de Microsoft al hardware móvil no tuvo nada que ver con lo que prometiera Nadella.

Es difícil saber si Andromeda OS podría haber cambiado el ritmo. Creemos que sí, al menos en el apartado del software. Que un gigante como Microsoft no tenga un «Windows» para el tipo de dispositivo más vendido de la industria tecnológica (1400 millones de unidades anuales) es bastante curioso, pero así están las cosas.

Windows Central ha publicado imágenes y vídeo de este sistema operativo. Esta compilación se diseñó para probarse en un Lumia 950, uno de los últimos teléfonos inteligentes que se lanzó con Windows 10 Mobile. Aunque era un terminal con una sola pantalla, la idea era desarrollar sistema y aplicaciones para terminales con doble pantalla como el Surface Duo.

La versión que vemos en el vídeo es bastante antigua, tosca y sin pulir. La interfaz estaba basada en la antigua de Windows Mobile caracterizada por los mosaicos que definitivamente Microsoft ha cancelado en Windows 11. Vemos un panel de configuración rápida y otra general de configuración. Hay soporte para la navegación basada en gestos, pudiendo deslizar el dedo desde el lado izquierdo de la pantalla para abrir el menú Inicio o desde el derecho para abrir las notificaciones y Cortana. Al deslizar hacia abajo desde la parte superior, aparece el Centro de control.

También vemos la fuerte apuesta por las funciones de escritura y toma de notas con lápices ópticos, posibles incluso en la misma pantalla de bloqueo y sin necesidad de desbloquear el terminal. Y había una función de «Diario» que se ejecutaba constantemente en segundo plano, lo que permitía tomar notas en cualquier momento.

Lo que pudo ser y no fue este Andromeda OS… No todo se perdió y algunos conceptos se aprovecharon para Windows 10X, otro proyecto cancelado que ha terminado en Windows 11. Para el Surface Duo 2, Microsoft ha seguido apostando por lo seguro, una versión personalizada de Android que tenemos vista hasta en la sopa, desarrollada por un rival como Google y con la que no se puede destacar.

Definitivamente, muchos no podemos entender cómo Microsoft no tiene un «Windows móvil» con el que ofrecer algo distinto a lo que llega de Google o Apple. No ya para convencer a los fabricantes de su uso, pero al menos en los propios Surface y acercarse a lo prometido por Nadella: «un dispositivo novedoso e innovador que ofreciera una experiencia diferenciadora». Seguimos esperándolo.