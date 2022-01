Crysis 4 ya es oficial: Crytek lo confirma

Ya ha pasado mucho tiempo desde que empezaron a llegar los primeros rumores sobre Crysis 4, un título que hasta ahora no era más que una teoría y que, no obstante, muchas personas daban por seguro. Y es que parece mentira, pero dentro de unos días se cumplirán nueve años desde la llegada al mercado de su predecesor, Crysis 3, si bien a lo largo de estos años la versiones remasterizadas han servido para mantener el título vigente.

En realidad Crysis 4 no ha sido una sorpresa, y no ya por las especulaciones que acabo de mencionar, sino por la publicación de Crytek China, en la red social china BiliBili, de un mensaje en el que afirmaba que el proyecto Crysis 4 era una realidad, un mensaje que fue eliminado poco después, lo que nos da a entender que la publicación fue un error. Un error, claro, en lo referido a los plazos, pero que ya nos dejaba claro que algo se estaba cociendo.

Y ahora se ha confirmado, por fin oficialmente y sin un borrado a los pocos minutos. El propio CEO de Crytek, Avni Yerli, ha publicado una entrada en su blog, en la que confirma que el juego ya está en camino. «Es algo que nos has estado preguntando durante mucho tiempo, por lo que finalmente es hora de confirmar: ¡sí, un nuevo juego de Crysis está en marcha!» Adicionalmente al anuncio, la compañía también ha publicado, en YouTube,

Crysis 4 no llegará pronto, eso sí, también en el blog podemos leer que actualmente el juego se encuentra en las primeras fases de su desarrollo, por lo que podemos deducir que la espera, a día de hoy, se medirá en años. A no ser, claro, que el estado de Crysis 4 no sea tan inicial como podemos colegir de las palabras del CEO, algo que en este punto parece muy poco probable. Todo apunta, por lo tanto, a que a corto y medio plazo, lo que tendremos serán anuncios sobre su evolución.

De hecho eso es, precisamente, lo que anuncia el CEO de Crytek, que se confiesa «ansioso por revelar más detalles sobre lo que se avecina«. Además, en la misma publicación, indica que actualmente hay vacantes en el equipo de desarrollo, ofreciendo a los seguidores a presentar sus solicitudes para trabajar en el desarrollo de Crysis 4, y anuncia novedades, tanto este año como más adelante para Hunt: Showdown.

Crysis ha sido, desde su primera entrega, responsable de la evolución del hardware. Esto es algo de lo que ya hablamos cuando se produjo el lanzamiento de Microsoft Flight Simulator, y una razón más por la que un nuevo título de la franquicia es una buena noticia, independientemente de que hayas o no hayas jugado los títulos anteriores, y que te plantees o no jugar a Crysis 4.