Satya Nadella ha informado del número de usuarios de Windows en la presentación de resultados financieros de Microsoft. Y no son pocos: 1.400 millones de usuarios activos mensuales usan sus sistemas operativos y solo se ven superados por los que tiene Android.

Microsoft ha presentado resultados financieros correspondientes al último trimestre de 2021 y son de récord, como nos cuentan nuestros compañeros de MCPRO. Por primera vez, superó la barrera de los 50.000 millones de dólares en ingresos con fuerte crecimiento en todas sus divisiones.

Microsoft ingresó 51.700 millones de dólares en el trimestre para una subida interanual del 20%. Los beneficios estuvieron en sintonía, 18.800 millones de dólares, un 21 por ciento de subida. Ambos datos han superado las estimaciones de los analistas, por lo que es probable que los inversores sigan premiando el valor de una acción que sigue en tendencia positiva a pesar que los ‘ahorros’ que habrá que pagar por Activision Blizzard sean monumentales.

Como en los últimos años y con impulso adicional por los modelos de trabajo híbrido que exige la pandemia, todo lo que llega de la nube de Azure sigue mejorando resultados (+26%). Ya es el mayor negocio de Microsoft si incluimos servicios que lo tienen como base, principalmente Microsoft 365 (Office 365) que cuenta ya con la friolera de 56,4 millones de suscriptores. En total, el área de Productividad y empresa de Microsoft tuvo unos ingresos de 15.900 millones de dólares, un 19% más.

También usuarios de Windows

Hace años que Windows no es el principal producto de Microsoft en términos de generación de ingresos, pero no cabe duda que 1.400 millones de usuarios activos dan para mucho, en todo, venta directa y todo lo que mueve Windows, incluyendo su enorme posicionamiento en escritorios informáticos para impulsar otras aplicaciones y servicios de Microsoft. Como ejemplo: Microsoft dice que Teams lo usan 145 millones de usuarios al día. Si no estuviera instalado por defecto en Windows serían bastante menos.

El pasado trimestre, los ingresos de Windows OEM aumentaron un 25%, confirmando que el canal de fabricantes es el verdadero mantenedor del sistema. Sí se cita que la mayoría de estas licencias corresponden a versiones de empresa y no de consumo. Otra cuestión a señalar es que el dato de usuarios ofrecido por el CEO de Microsoft incluye cualquier dispositivo con base en Windows, incluyendo consolas Xbox o cascos HoloLens, además del grueso que forman los ordenadores personales.

Por si te estás preguntando, no se han ofrecido datos de la cuota correspondiente a cada edición de Windows y hubiera sido interesante por saber el grado de adopción real de Windows 11. Dependiendo del analista externo que publique análisis de situación, la cuota varía bastante desde apenas unas décimas al 9%.

Quizá la clave, por lo menos en empresas, es la misma existencia de Windows 10. La versión final de Windows 10 21H2 aterrizó hace poco y aunque no incluye las novedades anunciadas, ha logrado la estabilidad pretendida después de rebajar el número de lanzamientos de actualizaciones. Además, su soporte técnico durará -como mínimo- hasta octubre de 2025, lo que es una garantía para empresas y usuarios que prefieren esperar a realizar la migración.