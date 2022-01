Samsung Unpacked 2022 se celebrará el 9 de febrero, según acaba de anunciar oficialmente la compañía surcoreana. Esperamos los móviles Galaxy S22, los tablets Tab S8 y-seguramente- alguna sorpresa.

Será la primera gran conferencia del año del primer vendedor de móviles y la más importante de su tipo hasta que a finales de febrero se celebre el MWC 2022 en Barcelona. La nueva edición de la gran feria del móvil está programada para celebrarse con presencia física, aunque ya algunos grandes la han cancelado a favor de presentaciones virtuales. Y otros como Samsung sacan fuera sus tope de gama adelantando su presentación en eventos dedicados.

Samsung Unpacked 2022, ¿qué esperamos?

Galaxy S22

Los nuevos móviles de gama alta serie «S» serán la estrella de la presentación. La serie estará disponible en tres versiones diferentes según tamaño y prestaciones: versión base Galaxy S22, la intermedia Galaxy S22 Plus y el tope de gama Galaxy S22 Ultra. Esperamos paneles OLED multitáctiles de la máxima calidad, altas frecuencias de actualización de 120 Hz y lápices ópticos en la versión superior.

Filtrado todo o casi todo, una de las cuestiones que no sabemos es si Samsung habrá tenido tiempo de estrenar el SoC Exynos 2200 anunciado recientemente y en el que destaca la GPU bautizada como Xclipse 920 que con tecnología RDNA 2 de AMD ofrecerá un gran salto de nivel al menos en rendimiento gráfico.

En diseño no esperamos demasiadas novedades frente a lo que ofrecieron los S21, mientras que en cámaras se rumorea un nuevo sensor RGBW de 50MP y apuesta total en el modelo Ultra con cuatro sensores. La serie podrá equipar hasta 16 Gbytes de memoria LPDD5X y opciones de almacenamiento que podrían tocar pro primera vez la barrera del Tbyte.

Se espera un nuevo módem con soporte 5G que admitirá bandas de espectro sub-6GHz y mmWave (onda milimétrica) con ancho de banda de 10 Gbps, además de Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.2. Samsung ofrecerá varios acabados de color y la interfaz One UI 4 bajo Android 12 como sistema operativo. Los precios (oficiosos) hablan de un modelo base por 849 euros hasta una versión Ultra equipada a tope que se iría a los 1449 euros. Estarían disponibles a finales de febrero tras su presentación en el Unpacked.

Galaxy Tab S8

Samsung es uno de los pocos fabricantes que puede plantar cara a Apple en la gama alta de tablets. Después de unos años de caída de ventas, este segmento de mercado «resucitó» el año pasado y se espera que 2022 sea un buen año para las tabletas electrónicas. Samsung pretende aprovecharlo con una nueva línea que se comercializará que al igual que los móviles, se comercializará en tres versiones: base, Plus y Ultra.

El Galaxy Tab S8 Ultra destacará entre ellos al ser el tablet más grande y potente comercializado nunca por Samsung. Usará una pantalla OLED de 14,6 pulgadas, enorme para este segmento y mayor que el de ultraportátiles. Su tasa de refresco también será de interés: 120 Hz. Por lo que sabemos hasta ahora, tendrá un recorte de biseles apreciables frente a la generación anterior y una muesca en la parte superior central para la cámara frontal. Delgada y ligera, se dice que su grosor será de solo 0,55 cm para un peso de 650 gr.

En cuanto al hardware interno, se viene hablando del estreno del comentado Exynos 2200. Montará 8/12 GB de RAM y 128/512 GB para almacenamiento, con una batería de 12.000 mAh con carga rápida de 45 W que completan un hardware de gran nivel. El S8 Plus no será muy diferente salvo que el tamaño de pantalla será de 12,4 pulgadas.

En cuanto a la versión base a presentar en este Samsung Unpacked 2022, empleará una pantalla TFT de 11 pulgadas y los 120 Hz de sus hermanos mayores. Usará el comentado SoC Exynos, 8GB de RAM y 128 / 256GB de almacenamiento. Su batería tendrá una capacidad de 8.000 mAh con carga rápida de 45W. Como el resto de modelos montará cámaras con doble sensor y un nuevo teclado premium con soporte para diferentes modos (computadora portátil, tablet, dibujo o entretenimiento).

Samsung preinstalará su nueva interfaz One UI 4 personalizada sobre Android 12 y ofrecerá la serie en versiones Wi-Fi, LTE y 5G. Los precios (siempre oficiosos) comenzarán en los 740 dólares.

Tendremos toda la información oficial en el Samsung Unpacked 2022 que se celebrará el 9 de febrero a las 10 a. m. ET (16 horas en España) y que podrás seguir en su pagina web y canal de YouTube. Si no lo puedes seguir no te preocupes porque lo haremos nosotros en directo y te contaremos todo lo que ahí veamos.