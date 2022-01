Tras la sorprendente adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft, comenzaron a surgir una gran cantidad de dudas sobre si la compañía decidiría sacar algunas de las sagas más reconocidas como Call of Duty de la consola de Sony. Sin embargo, ya desde un primer momento la compañía de Redmond aseguró que respetaría los exclusivos de PlayStation, tales como Crash Bandicoot o Spyro, y ahora, la propia Activision se pronuncia para calmar un poco más a los jugadores.

Y es que tal y como han compartido desde Bloomberg, quienes aseguran que han contado con la colaboración de hasta cuatro fuentes separadas con conocimientos internos de la desarrolladora, Activision tiene planeado lanzar al menos otras tres entregas más de Call of Duty en ambas consolas Xbox y PlayStation, además de PC.

NEW: Activision is committed to releasing at least the next three Call of Duty games on PlayStation even after the Xbox acquisition, according to people familiar with the deal. That’s COD2022, COD2023, and Warzone 2 (in 2023). After that, it’s hazier https://t.co/OpWE7Tk9KV

— Jason Schreier (@jasonschreier) January 25, 2022