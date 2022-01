Los resultados que ha compartido la Epic Games Store, y que recogen todas las claves de su aventura en 2021, nos dejan algunos datos muy interesantes que, desde luego, merece la pena analizar con cuidado. Lo primero que me ha llamado la atención ha sido el total de juegos que regaló el pasado año, y el valor total de estos.

Un usuario que reclamase todos los juegos gratis que ofreció la Epic Games Store en 2021 se llevó, en total, 89 títulos valorados en 2.120 dólares. Impresionado, ¿verdad? Vamos a poner ese dato en perspectiva. Seguimos mirando los datos que ha dado Epic Games Store, y vemos que durante 2021 se reclamaron más de 765 millones de copias de esos juegos gratuitos.

Si dividimos 2.120 dólares entre esos 89 títulos, podemos obtener el valor medio de reclamar un juego grátis, y luego al multiplicar este por esos 765 millones de copias reclamadas obtendríamos un valor, aproximado, del coste que podría haber tenido que asumir la Epic Games Store para regalar todas esas copias. No os voy a hacer sacar la calculadora, el coste medio por juego sería de 23,82 dólares, y el total ascendería a más de 18.222 millones de dólares.

Antes de que te lleves las manos a la cabeza, quiero recordarte que esa operación se ha hecho partiendo del precio final que debe asumir el consumir. Obviamente, la Epic Games Store habrá llegado a acuerdos específicos con las publicadoras y los desarrolladores para que regalar esa enorme cantidad de juegos no le cueste miles de millones de dólares, pero he querido daros el dato par que veáis la magnitud, en consumo, de esos regalos que hace la tienda de Epic.

En cualquier caso, no es un secreto que Epic Games Store ha invertido una gran cantidad de dinero en juegos gratuitos, y que esto no termina de salirle rentable, una afirmación que vamos a entender con más detalle cuando veamos el total de dinero que gastaron los usuarios de dicha plataforma en 2021, un dato que viene de la propia Epic Games Store.

Los usuarios de la Epic Games Store gastaron 840 millones de dólares en 2021

Bien, ¿y esto es mucho o es poco? No voy a entrar en comparaciones con lo que ingresa Steam en un año porque no tengo datos oficiales fiables para hacer dicha comparativa, así que voy a limitarme a los datos que dio la Epic Games Store en 2020 para establecer, con ellos, una comparación año sobre año.

En 2020, la Epic Games Store cerró con unos ingresos de 700 millones de dólares, una cifra que representaba una mejora muy pequeña (apenas 20 millones de dólares más) frente a los resultados de 2019. Durante 2021, esos ingresos subieron a 840 millones de dólares, cifra que representa un incremento, año sobre año, mucho mayor y que confirma, sin duda, que su estrategia le ha dado mejores resultados.

También aumentaron el número de usuarios de PC registrados, pasando de 160 millones a más de 194 millones, y se reclamaron más juegos gratuitos, más de 765 millones de copias frente a los casi 750 millones de 2020. Curiosamente, en 2020 se regalaron más juegos, un total de 103 valorados en 2.407 dólares, como os contamos en su momento en este artículo.

Si ponemos todo lo que hemos dicho en conjunto y lo valoramos de forma sensata, podemos concluir que la estrategia que viene siguiendo la Epic Games Store ha funcionado mejor en 2021, y por ello no me sorprende que la plataforma haya decidido mantener su apuesta por seguir regalando juegos a los usuarios. No obstante, lo más importante es que también se han confirmado mejoras que irán llegando a la plataforma gradualmente, y que poco a poco harán que sea más competitiva frente a Steam.