La GeForce RTX 3080 Ti es una de las tarjetas gráficas más potentes de NVIDIA, y también una de las más deseadas tanto por los jugadores de PC como por los mineros de Ethereum. Su demanda ha sido muy alta, y esto ha generado una inflación importante que ha acabado disparando su precio, tanto que hasta hace nada rondaba entre los 1.800 y los 2.000 euros.

Afortunadamente, el pinchazo que están experimentando las criptodivisas, y el aumento de la dificultad del minado de Ethereum, están haciendo que utilizar tarjetas gráficas para minar sea cada vez menos rentable, y que esto requiera de unas inversiones que pocos están dispuestos hacer. Para muestra nos basta con el ejemplo que os he dejado justo en el título, y es que, para amortizar una GeForce RTX 3080 Ti, necesitaríamos unos 3,3 años.

Solo a partir de esos 3,3 años empezaríamos a obtener beneficios, y eso suponiendo que no tengamos que afrontar un alto coste de la electricidad, y que no surjan imprevistos que nos obliguen a gastar más dinero. En efecto, ese es el mejor caso posible, utilizando NiceHash y con la GeForce RTX 3080 Ti funcionando a sus frecuencias de stock.

Si te preguntas qué está ocurriendo con el resto de criptodivisas que se podrían minar con una GeForce RTX 3080 Ti, la situación es similar. Poco a poco se está incrementando la dificultad del minado, lo que reduce la rentabilidad del mismo y hace que, al final, nos acerquemos a un punto de no retorno a partir del cual minar con una tarjeta gráfica solo nos hará perder dinero.

¿Por qué es importante que la GeForce RTX 3080 Ti ya no sea tan rentable para minar?

Pues es muy sencillo, porque es un reflejo de la realidad que atraviesa el sector del minado de criptodivisas, y porque indica que, tarde o temprano, se dejará de minar con tarjetas gráficas. No puedo asegurarlo, pero viendo el panorama actual, puede que, cuando se produzca el lanzamiento de las GeForce RTX 40 y Radeon RX 7000, previsto para finales de este año, ya no tengamos que sufrir los problemas derivados de una alta demanda de ambas por parte del sector del criptominado.

No obstante, os recuerdo que, incluso en ese caso, todavía tendríamos otros dos problemas por delante, la especulación y la escasez de semiconductores. Sé que algunos pensáis que especular no está mal porque no se trata de productos de primera necesidad, y respeto vuestra opinión, aunque obviamente no la comparto, ya que se trata de una práctica que desvirtúa por completo la realidad del mercado, manipula la balanza de la oferta y la demanda y se erige, en muchos aspectos, casi como un tipo de estafa.

Al desabastecer determinados productos, comprándolos para revenderlos mucho más caros, generas una situación artificial e irreal de escasez con la que engañas al consumidor, y esto te permite crear el escenario idóneo para que esté dispuesto a pagar el doble o el triple del precio de un determinado producto. Por otro lado, también haces daño a los consumidores más humildes, que no pueden comprarse esa tarjeta gráfica por la que tanto han ahorrado porque ahora tú quieres exprimirlos y hacer que paguen el doble.

No os hablo ya de una GeForce RTX 3080 Ti, sino de modelos más modestos como la recién estrenada GeForce RTX 3050, que está agotada y su precio se ha inflado a 400-500 euros. No defendamos lo indefendible.

En cuanto a la escasez de semiconductores, está claro que todavía tenemos camino por delante, pero poco a poco estamos empezando a ver la luz del túnel, y la pandemia de la COVI-19 empieza a estar más controlada, así que es probable que a partir de 2023 nos encontremos ya con una recuperación bastante notable.