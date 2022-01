iMac Pro: podría volver en 2021

Pronto se cumplirá un año de lo que parecía ser la despedida del iMac Pro, el AIO de Apple con el que la compañía pretendía ofrecer una estación de trabajo pero con en diseño de su sobremesa AIO, el popular iMac. En su momento nos pareció una decisión sensata, pues hablemos de un sistema cuya versión base tenía un precio de 5.000 euros, que podían ascender hasta los 15.000 en su versión tope de gama. Sin duda era todo un cohete, pero la decisión de Apple del año pasado nos hizo pensar que esta propuesta no había terminado de calar.

Sin embargo, ahora parece que lo del año pasado podría no haber sido un adiós, sino un hasta luego, o más concretamente «Hasta el año que viene», o al menos esa es la posibilidad que plantea esta semana Mark Gurman en su newsletter. En concreto, este sistema vendría a sustituir el iMac de 27 pulgadas, que es de los pocos sistemas que todavía no han dado el salto de Intel a Apple Silicon. Con la llegada del iMac Pro, por lo tanto, ésta pasaría a ser la única opción para tener un AIO de Apple de 27 pulgadas

No obstante, de confirmarse este movimiento sería un tanto preocupante, puesto que la versión base del iMac de 27 pulgadas actual cuesta 1.999 €, frente a los 5.000 euros que, como hemos comentado anteriormente, era el precio de partida del iMac Pro. Por lo tanto, ya no sería posible hacerse con un iMac de gran tamaño por un precio razonablemente cercano al actual, y reconozco que esto me genera algunas dudas.

Sea como fuere, Gurman afirma que el nuevo iMac Pro será presentado en algún momento de este año, y que vendrá equipado con una versión especial del Apple M1 Max, que contaría con 12 núcleos, en vez de los 10 de la versión presentada en octubre del año pasado. Esta sería, por lo tanto, una prueba más de que Apple todavía pretende exprimir más las versiones de la primera generación de su SoC Apple Silicon, antes de dar el salto al esperado M2.

En cuanto a su diseño, Gurman espera que el nuevo iMac Pro sea estéticamente similar a los iMac de 2021, si bien espera que la variedad de colores sea sustancialmente inferior. Un importante cambio, eso sí, es que para su pantalla, Apple habría optado por montar un panel mini-LED con tecnología ProMotion.

Si sumamos el iMac Pro a la lista de posibles lanzamientos de Apple para este 2022, parece que este va a ser un año muy importante para Apple, con una profunda renovación de su catálogo en prácticamente todas las familias de todas sus líneas de producto. Ahora bien, de confirmarse este iMac Pro, será interesante comprobar cuál es su posicionamiento, es decir, si Apple intenta reproducir l mismo que se planteo con el iMac Pro con Intel o, por el contrario, apuesta por una posición intermedia entre el iMac y el nuevo iMac Pro, que también esperamos para este año.