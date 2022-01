T-Mobile despedirá a los trabajadores no vacunados

Cada vez son más las empresas que, como T-Mobile, adoptan una posición dura contra el coronavirus o, para ser más concretos, contra el rechazo a las vacunas que aún mantiene cierta parte de la población. Ya en verano, te contamos que Google había decidido tomar esta medida, y desde entonces se ha producido algún movimiento más en este sentido. La Administración Biden intentó imponer la vacunación obligatoria en los centros de trabajo privados para empresas con más de 100 empleados, pero la Corte Suprema estadounidense ha bloqueado temporalmente la aplicación de dicha medida.

Así, hasta que el alto tribunal estadounidense aclare si el gobierno puede imponer o no la vacunación obligatoria en dicho contexto, son las empresas como T-Mobile las que tienen en su mano la adopción de dicha medida que, probablemente, sea la medida más directa y efectiva para acelerar la vacunación en el país, en el que actualmente solo seis de cada diez ciudadanos han recibido la pauta completa, pese a haber sido el primer país que dispuso de las vacunas de Pzifer y de Moderna. Por comparar, en España el porcentaje sube hasta el 80,89%.

Según la información revelada por Reuters, T-Mobile ha enviado una comunicación a sus empleados, en la que se plantea lo siguiente:

«Los empleados que aún no hayan tomado medidas para recibir su primera dosis y subir la prueba antes del 21 de febrero serán puestos en licencia no remunerada. Los empleados afectados que no se vacunen completamente antes del 2 de abril serán despedidos de T-Mobile«.

La empresa plantea, no obstante, algunas excepciones, como motivos de salud y religiosos, y al menos de momento circunscribe esta medida a los trabajadores de sus oficinas, no a los técnicos de campo ni a la mayoría de los empleados de tiendas minoristas, aunque se anima a estos trabajadores a vacunarse o a seguir con las pruebas periódicas. No obstante, si esta primera fase funciona como la compañía pretende, no debemos descartar la posibilidad de que finalmente se extienda a los mismos o, al menos, a los contratados directamente por la empresa.

Según cita Bloomberg, Deeanne King, vicepresidenta ejecutiva y jefa de recursos humanos de T-Mobile, escribió en la nota: «Aunque esperamos que todos los empleados afectados se vacunen y vuelvan a su lugar de trabajo, entendemos que para algunos, esto significa que deben tomar una decisión profundamente personal«.

Pese a las críticas a este tipo de medidas por parte de los antivacunas, parece que cada vez son más las empresas que deciden que sus trabajadores deban vacunarse contra la COVID-19. Tanto es así que parece probable que en poco tiempo, y más si el Tribunal Supremo sigue retrasando o impide el mandato presidencial, decidan por sí mismas tomar la medida adoptada por T-Mobile. Algo que, en mi opinión personal, me parece de lo más deseable.