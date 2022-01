Spotify también pierde a Joni Mitchell y Nils Lofgren

No ha sido una buena semana para Spotify. Su interés en publicar, entre su oferta de podcasts, al tremendamente polémico Joe Rogan, ya le ha costado perder a varios músicos históricos y, para muchos (entre los que me incluyo) esenciales para la historia de la música. Y esto podría ser solo el principio, pues cabe esperar que otros músicos y bandas decidan sumarse al boicot al servicio de música en streaming, gestionando la retirada de sus catálogos de la plataforma.

Recordemos que todo empezó con Neil Young, que decidió plantear un ultimátum a Spotify después de que la plataforma incluyera el podcast de Rogan, desgraciadamente popular, entre otras razones, por dar pábulo y apoyo a contenido negacionista con respecto al coronavirus, amén de suscribir otras muchas teorías conspiranóicas. Neil Young afirmó entonces que no quería que su música estuviera en la misma plataforma que el contenido antivacunas de Rogan, por lo que dijo a Spotiy «O él o yo». Y Spotify escogió a Rogan.

La respuesta de Young a Spotify fue sonada, pues la aprovechó para criticar, una vez más, algo que lleva años siendo uno de sus frentes: la reducción de calidad de la música servida en la plataforma con respecto a los masters originales. Y es posible que Spotify esperara que la cosa quedará ahí, pero desgraciadamente para ellos no ha sido así, y mantener a Rogan le va a costar también la pérdida de la eterna Joni Mitchell y el virtuoso Nils Folgren.

Mitchell ha publicado una breve pero contundente entrada en el blog de su sitio web. En la misma, titulada I Stand With Neil Young!, la autora de clásicos como Both Sides Now despacha el asunto con el siguiente texto: «He decidido eliminar toda mi música de Spotify. La gente irresponsable está difundiendo mentiras que le están costando la vida a la gente. Me solidarizo con Neil Young y las comunidades científicas y médicas mundiales en este tema«. Y añade, como postdata, un enlace a una carta abierta a Spotify por parte de la comunidad científica, contra el podcast de Rogan.

Nils Lofgren es, como muchos lo conocen, un secundario de excepción. Aunque tiene una prolija carrera en solitario, es reconocido principalmente por haber tocado junto a Bruce Springsten como miembro de la E Street Band, con Neil Young con Crazy Horse, Lou Reed, Ringo Starr… la lista es interminable, y una señal clara de su solvencia a al guitarra, que se aprecia especialmente en el acústico que grabó en 1997 y que es, muy probablemente, la mejor toma de contacto con el artista.

Aunque para buena parte del público más joven estos tres nombres no digan demasiado, para quienes ya peinamos canas, y también para aquellos que son más jóvenes pero que disfrutan explorando la música que no corresponde a su época, son tres grandes pérdidas para el catálogo de Spotify. ¿Se sumarán más músicos al movimiento iniciado con el ultimátum de Young? Cabe pensar que sí, pero esto no lo sabremos hasta las próximas semanas.