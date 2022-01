Tesla también falla en atención al cliente

¿Qué tienen en común Tesla y SpaceX? A Elon Musk, claro. Y aunque ambas empresas se encuentren en sectores bastante diferentes, parece que en algún punto se nota que son hijas del mismo padre y, por lo tanto, comparten algunas cosas buenas… y otras no tanto. Entre las positivas, sin duda, la importancia que se le concede a la innovación, es indudable que Musk ha tenido (o ha sabido ver/escuchar) buenas ideas y las ha alimentado con el presupuesto necesario para convertirlas en una realidad.

Entre las malas, ¿recuerdas que hace solo unos días te hablamos de los problemas de Starlink, el servicio de Internet vía satélite de SpaceX, en lo referido a la atención al cliente? Pues hoy podemos leer en Business Insider que Tesla también cojea del mismo pie en lo referido a las reservas de su esperado Cybertruck, el esperado pick-up de la compañía, anunciado allá por 2019 y que en principio llegaría al mercado en 2021, pero que ya en verano del año pasado supimos que se retrasaría, por lo menos, hasta este 2022. A día de hoy todavía no hay una fecha anunciada para las primeras entregas.

Un política en la que coinciden Tesla y SpaceX con Starlink es con el importe que debes pagar simplemente por obtener un lugar en la lista de espera: 100 dólares. No es un importe desmedido, en verdad, lo cierto es que hablamos de una cantidad bastante razonable, y es comprensible que ambas compañías empleen este sistema para evitar que se produzcan reservas que no se van a materializar en el futuro, algo que es posible que ocurriera si estas fueran gratuitas.

El problema es que a veces los plazos se dilatan, y en el caso de Starlink y del Cybertruck de Tesla, esto viene ocurriendo desde hace tiempo. en el caso de Starlink ya te contamos que hay personas que llevan esperando ya un año, y hoy descubrimos que en el caso del Cybertruck es todavía peor, pues hay personas que hicieron la reserva hace ya más de dos años, y que en todo este tiempo no han recibido ni una sola noticia, ni una sola actualización, por parte de Tesla.

Es evidente que si reservas un vehículo que acaba de ser anunciado, sabes que te expones a que se puedan producir retrasos, pero el problema (uno de ellos) de Elon Musk es que es muy dado a… bueno, digamos que a compartir una visión excesivamente optimista de la realidad. Esto es algo de lo que ya hemos hablado en anteriores ocasiones, como cuando hablamos sobre su Full-self driving, o cuando C.J. Moore, director de software de piloto automático de Tesla, afirmó que determinadas declaraciones de Musk no coincidían con los trabajos de ingeniería de la compañía.

Aquí, por lo tanto, la prolongada espera es solo parte del problema. Si desde el principio se hubiera informado a los potenciales compradores de una manera realista, seguramente el nivel de frustración sería menor. Pero aún más cuestionable es la política de Tesla de no informar a dichos clientes. Si has reservado un vehículo para una fecha determinada, ya pasan semanas o meses de la misma sin que sepas nada, y de repente te enteras de que se va a retrasar todavía bastante más por la prensa, entonces resulta evidente que la compañía no está tratando a sus clientes con el respeto que merecen.

Y en el caso del Cybertruck de Tesla es peor aún, pues Musk afirmó hace unas semanas, de cara a los inversores, que el vehículo llegará en 2022… si todo va bien. Es cierto que 100 dólares no es mucho dinero, pero en mi opinión sí que es el suficiente como para que la compañía mantenga regularmente informados a sus clientes, en vez de dejarlos sin noticias durante más de dos años.