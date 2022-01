Anunciada inicialmente durante la gala de los The Game Awards 2021, parece que la serie de acción real de Halo está no sólo avanzando a buen ritmo, sino que estaría ya prácticamente lista para su emisión. Aunque muchos no esperábamos ver esta serie estrenada hasta bastante más entrado el año, llegando incluso a barajarse la posibilidad de un estreno a finales de año, parece ser que la espera apenas nos llevará unos pocos meses.

Y es que además de un adelanto realmente prometedor, el último tráiler publicado por Paramount+ adelanta una fecha de estreno para el próximo 24 de marzo en Estados Unidos. Por desgracia, por el momento no podemos asegurar con completa certeza que esta sea la misma fecha de estreno en Europa, aunque sin duda no deberíamos ver una gran diferencia entre ambos estrenos.

