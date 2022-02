La Radeon RX 6500 XT fue la tarjeta gráfica que esperábamos, pero no la que necesitábamos. Ya os explicamos por qué en este artículo, donde pudimos ver su rendimiento y cómo posicionaba frente a su antecesora, la Radeon RX 5500 XT de 4 GB. No salía bien parada, y por eso se convirtió, directamente, en una tarjeta gráfica que no merecía la pena.

Que la Radeon RX 6500 XT se pueda comprar por 250 euros, solo 35 euros más de su precio recomendado (215 euros) es, teniendo en cuenta cómo está el panorama en el sector de las tarjetas gráficas, todo un síntoma de que esta no ha generado apenas interés entre los consumidores. Sin embargo, AMD quiere seguir ampliando su catálogo de tarjetas gráficas económicas, una buena noticia para aquellos usuarios que tengan un presupuesto muy ajustado, y que lleven tiempo intentando renovar su tarjeta gráfica.

El próximo movimiento de AMD será lanzar la Radeon RX 6500, una tarjeta gráfica que se perfila, casi con total seguridad, como una adaptación de la Radeon RX 6400 XT, un producto que está limitado al sector OEM (ensambladores de equipos). Si esto se confirma, estaremos ante una tarjeta gráfica capaz de mover juegos actuales en 1080p reduciendo el nivel de calidad gráfica, aunque esto dependerá, obviamente, de las exigencias de cada juego.

Posibles especificaciones, fecha de lanzamiento y precio de la Radeon RX 6500

Hemos dicho que la Radeon RX 6500 va a ser una adaptación de la RX 6400 XT, y esto nos permite establecer una relación de especificaciones que, salvo sorpresa, debería cumplirse tal cual. Estas serían sus características clave:

Chip gráfico Navi 24 XL fabricado en proceso de 6 nm de TSMC.

768 shaders.

48 unidades de texturizado.

32 unidades de rasterizado.

12 unidades para acelerar trazado de rayos.

Bus de memoria de 64 bits.

16 MB de caché infinita.

4 GB de memoria GDDR6 a 14 GHz (ancho de banda de 112 GB/s).

TGP de 100 vatios.

Potencia en FP32: alrededor de 3 TFLOPs.

La Radeon RX 6500 XT posiciona un poco por debajo de la Radeon RX 5500 XT de 4 GB, un dato que nos permite, cuando lo valoramos de forma conjunta con esas posibles especificaciones de la Radeon RX 6500, deducir que esta última va a rendir un poco más que la Radeon RX 560 de 4 GB, pero quedará lejos de la RX 570.

¿Y qué supone esto? Pues lo que os he anticipado al principio de este artículo, que la Radeon RX 6500 será capaz de mover juegos en 1080p, pero con calidades bajas en el caso de los títulos más actuales, exigentes y peor optimizados; calidades medias en la mayoría de los casos; y calidades altas en aquellos que estén mejor optimizados, y que sean menos exigentes.

En cuanto a su fecha de lanzamiento y a su posible precio, las fuentes más fiables que he podido consultar indican que esta tarjeta gráfica estará disponible a partir de mayo, y que su precio rondará los 130 dólares, cifra que al cambio debería traducirse en unos 150 euros. Qué puedo decir, aunque no es un movimiento ideal podría servir, al menos, para cubrir la gama baja con un producto actual, y se situaría como una alternativa interesante para aquellas personas que tengan un presupuesto ajustado, y que no puedan esperar más para comprar una tarjeta gráfica.