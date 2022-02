Apple: posible evento el 8 de marzo

2022 promete ser un año bastante intenso para Apple en lo referido a lanzamiento de nuevos dispositivos. Como ya te contamos hace unas semanas, octubre promete venir bien cargado de nuevos dispositivos, y es que de cumplirse dicha predicción, nos encontraríamos con cuatro nuevos iPhones, un MacBook Pro de gama baja, un iMac actualizado, el nuevo Mac Pro, un MacBook Air renovado, una actualización de los AirPods Pro, tres Apple Watch, un iPad de gama baja y nuevos iPad Pro.

¿Significa esto que Apple va a reservar todos sus lanzamientos de 2022 para esos meses? No, en realidad, y si las fuentes en las que se basa Bloomberg no se equivocan, tendremos que esperar solo poco más de un mes para el primer evento de Apple en 2022, que tendría lugar alrededor del 8 de marzo. Una presentación que todo apunta a que será la puesta de largo de la ya esperada renovación del iPhone SE, la versión más económica del smartphone de la compañía.

Aunque se han producido rumores de lo más contradictorios a lo largo de los últimos meses, lo más probable es que finalmente el iPhone SE de el salto a 5G. Y es que sería bastante difícil de justificar que su tercera iteración se mantuviera en la anterior generación de conectividad celular, más aún cuando ya es posible encontrar smartphones de alrededor de 200 euros que sí que ofrecen acceso a 5G. Hablamos de Apple, todo es posible, pero personalmente creo que sería un error.

En cuanto a su diseño, cada vez más voces apuntan a que mantenga el actual o se produzca un cambio, lo que no veremos en el mismo es un notch, y es que su frontal mantendría el diseño clásico, con el botón de Inicio y con identificación biométrica mediante Touch ID en dicho botón. Los rumores que apuntaban al salto a Face ID se han ido atenuando considerablemente las últimas semanas, al punto de que parece directamente descartado.

También esperamos la presentación de un nuevo iPad Air. No hablamos, al menos en principio, de un gran cambio, sino de una mejora en sus especificaciones técnicas, entre las que destacaría la inclusión de conectividad 5G en la versión WiFi+Celular de la tablet de Apple. Ya te contamos hace unas semanas que esperábamos la presentación de esta renovación para primavera, por lo que encaja en la previsión del evento para principios de marzo.

Por otra parte, cuando se empezó a hablar del renacer del iMac Pro, se apuntó a principios de año para su presentación. Sin embargo, ahora no parece estar tan claro, y la teoría mayoritaria señala a la segunda mitad de 2022 para su anuncio y llegada al mercado. No obstante, no podemos descartar por completo que Apple nos sorprenda presentándolo el mes que viene.