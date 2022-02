Microsoft Edge es desde hace un tiempo el navegador web predeterminado de Windows 10 y Windows 11, lo cual no tiene nada de extraño. Además, es uno de los mejores navegadores web actualmente. Sin embargo, como es habitual con los de Redmond, basta que les des la mano para que te cojan el brazo y el abuso en Windows es constante, ya sea en la forma de promoción o en la de trabas, todo con el fin de que sigas usando su navegador.

Por otro lado, Microsoft Edge está perfectamente integrado con Windows, lo cual tampoco tiene nada de extraño. Lo que no es normal es que otros navegadores no puedan hacer lo propio. Pero en lo que se refiere a Microsoft Edge es así y tiene sus ventajas, siempre y cuando este sea tu navegador web principal. En caso contrario se convierten en inconvenientes, como sucede con la opción de inicio rápido, cuya utilidad puede variar dependiendo de lo dicho.

La opción de inicio rápido sirve para que Microsoft Edge se precargue en memoria al inicio de la sesión, de manera que cuando lo ejecutes aparezca al instante en pantalla. Nada nuevo bajo el sol: Chrome también utilizó esta técnica en su momento y otras aplicaciones lo hicieron mucho antes. El quid de la cuestión es que no está claro cuándo la opción viene activada por defecto, según denuncian en gHacks. Así las cosas, si usas Windows te interesa saber qué está pasando.

Te interesa por dos motivos:

El primero es que Microsoft Edge no sea tu navegador principal y la opción de marras esté activada, en cuyo caso te interesa desactivarla para ahorrar recursos.

El segundo, por lo contrario: que Microsoft Edge sea tu navegador principal y tengas la opción desactivada, en cuyo caso te interesa activarla para ganar en rendimiento.

Para comprobarlo, solo tienes que acceder a la configuración de Microsoft Edge (en Windows 10 o Windows 11, en Mac y Linux no existe esta opción) y en el apartado de «Sistema y rendimiento» activar o desactivar la opción de «Inicio rápido», según corresponda.

Cabe decir que aunque en gHacks se quejan de manera un tanto vehemente de esta característica, el consumo por tener activado el inicio rápido, al menos por la captura que muestran, no es demasiado: unos 60 MB. Pero eso que te ahorras si tu navegador de cabecera no es Microsoft Edge…. y viceversa, que no solo hay que tomarlo por el lado malo.

Por cierto, la segunda opción que se ve en la imagen, «Seguir ejecutando extensiones y aplicaciones en segundo plano cuando Microsoft Edge esté cerrado» es otra que mantendrá al navegador en memoria y con mayos gasto que la anterior. Se trata de una característica común a los navegadores basados en Chromium y está pensada para que te sigan llegando notificaciones de extensiones de productividad, comunicaciones y similares, las cuales se suelen mostrar en la bandeja de sistema. Si no te interesa, también puedes desactivarla.