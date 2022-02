Largamente esperada, y por muchas razones, Samsung ya ha hecho oficial la familia Galaxy Tab S8, la esperada renovación de las S7, que fueron presentadas en verano de 2020, y que a día de hoy se mantienen como una de las apuestas más firmes de todo el mercado en el no muy poblado segmento de las tablets Android de gama alta. Un mercado en el que otros fabricantes parecen haberse rendido frente a Apple con su iPad, pero que sigue muy vivo gracias a planteamientos audaces como el de Samsung.

Y es que, antes de entrar a valorar lo que nos propone Samsung con las Galaxy Tab S8, creo que es importante dedicar un momento a valorar el trabajo que (pocos, muy pocos) fabricantes llevan a cabo para satisfacer una demanda constante, y que podría ser más creciente, de tablets basadas en Android que, recordemos, en la actualidad es el rey absoluto en lo referido a sistemas operativos para dispositivos móviles.

Como comentaba antes, ya llevamos un tiempo esperando a la familia Galaxy Tab S8, y lo primero que hay que decir, tras comprobar el trabajo que ha hecho Samsung, es que la espera ha merecido la pena. Demos un vistazo a lo que nos propone con la actualización de sus tablets tope de gama.

Samsung Galaxy Tab S8: especificaciones técnicas

Galaxy Tab S8 Galaxy Tab S8+ Galaxy Tab S8 Ultra Pantalla 11 pulgadas LTPS TFT, 2.560 x 1.600 puntos, 267 ppp, 120 hercios 12,4 pulgadas Super AMOLED, 2.800 x 1.752 puntos, 266 ppp, 120 hercios 14,6 pulgadas Super AMOLED, 2.960 x 1.88 puntos, 240 ppp, 120 hercios SOC Snapdragon 8 Gen 1 Snapdragon 8 Gen 1 Snapdragon 8 Gen 1 Memoria 8/12 gigabytes 8/12 gigabytes 8/12/16 gigabytes Almacenamiento 128/256 gigabytes 128/256 gigabytes 128/256/512 gigabytes Conectividad 5G, LTE, WiFi 6E, Bluetooth 5.2, GPS/GLONASS/Baidu/Galileo y un puerto USB 3.2 tipo C 5G, LTE, WiFi 6E, Bluetooth 5.2, GPS/GLONASS/Baidu/Galileo y un puerto USB 3.2 tipo C 5G, LTE, WiFi 6E, Bluetooth 5.2, GPS/GLONASS/Baidu/Galileo y un puerto USB 3.2 tipo C Batería 8.000 miliamperios con carga rápida hasta 45 vatios 10.090 miliamperios con carga rápida hasta 45 vatios 11.200 miliamperios con carga rápida hasta 45 vatios Cámara principal (trasera) 13 megapíxeles AF + gran angular 6 megapíxeles 13 megapíxeles AF + gran angular 6 megapíxeles 13 megapíxeles AF + gran angular 6 megapíxeles Cámara frontal Gran angular 12 megapíxeles Gran angular 12 megapíxeles Gran angular 12 megapíxeles + ultra gran angular 12 megapíxeles Dimensiones y peso 165,3 x 253,8 x6,3 milímetros; 503 gramos (WiFi), 507 gramos (5G) 185 x 285 x 5,7 milímetros; 567 gramos (WiFi), 572 gramos (5G) 208,6 x 326,4 x 5,5 milímetros; 726 gramos (WiFi), 728 gramos (5G) Sistema operativo Android 12 Android 12 Android 12 Precio Desde 749 euros Desde 949 euros Desde 1.149 euros

No hay sorpresa en lo referido a la cantidad de integrantes de la familia, esperábamos y, junto con los nuevos Samsung Galaxy S22, hemos visto las Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+ y la nueva reina de la familia, la Galaxy Tab S8 Ultra. Tres modelos, frente a los dos que debutaron inicialmente en la anterior generación, y a las que posteriormente se sumaron las ediciones FE, habituales de Samsung, y que amplían todavía más las opciones disponibles.

En los tres casos, ya lo sabes, hablamos de tablets de gran tamaño, que van desde las 11 pulgadas de la S8 hasta las sorprendentes 14,6 pulgadas de la S8 Ultra. Cada vez está más claro que el terreno de juego situado entre las 10 y las 15 pulgadas es de los más interesantes en la actualidad, pues en el mismo se concentran tablets, dos en uno, convertibles, portátiles, etcétera. El equilibrio que ofrecen estos tamaños entre portabilidad y usabilidad para tareas en las que es necesaria una pantalla de un tamaño mayor que la de un smartphone atrae cada día a más usuarios, y con estos tres tamaños de Galaxy Tab S8, Samsung proporciona un buen conjunto de opciones dentro del mismo.

En cuanto a su centro neurálgico, el SoC en el que se basan, las comunicaciones de Samsung hablan de un integrado de ocho núcleos fabricado en la escala de los cuatro nanómetros. Así, aunque no le pongan nombre, podemos deducir que se trata de un flamante Snapdragon 8 Gen 1, la última generación del integrado de Qualcomm con un núcleo Cortex-X2 a 3 gigahercios, tres Cortex-A710 a 2,5 gigahercios y cuatro Cortex-A510 a 1,8 gigahercios, acompañados de una GPU Adreno de cuarta generación.

En lo referido a memoria, las Galaxy Tab S8 y S8+ contarán con versiones con 8 y 12 gigabytes de RAM, mientras que en el modelo Ultra encontraremos esas dos configuraciones, pero se suma una tercera que salta hasta los 16 gigabytes de RAM. Y algo parecido ocurre si hablamos de almacenamiento, pues S8 Y S8+ tendrán versiones con 128 y con 256 gigabytes, pero en el caso del modelo Ultra encontramos un escalón más, que trepa hasta los 512 gigas. Además, en todos los modelos será posible reforzar este punto con una tarjeta de memoria de hasta un terabyte.

Un factor clave para la movilidad es la conectividad, y con ello en mente Samsung ofrece las tres tablets de la familia Galaxy Tab S8 tanto en versiones WiFi como WiFi+5G. Esta es, si no me falla la memoria, la primera familia completa de tablets que ofrece conectividad celular de última generación en todos sus modelos. Adicionalmente, también contaremos con WiFi 6E, Bluetooth 5.2, geolocalización mediante las redes principales (GPS, GLONASS, Baidu y Galileo) y este apartado se complementa con un puerto USB 3.2 de tipo C tanto para datos como para carga.

Y al mencionar la carga, seguramente te estarás preguntando sobre qué se asienta la autonomía de unas tablets de este tamaño. Pues bien, Samsung tampoco se ha quedado corta en este sentido. La Galaxy Tab S8 cuenta con una batería de 8.000 miliamperios, en la Galaxy Tab S8+ contaremos con 10.900 miliamperios, y para alimentar las 14,6 pulgadas del modelo Ultra, contaremos nada menos que con 11.200 miliamperios. Todos los modelos son compatibles con Super Fast Charging 2.0, que es capaz de proporcionar carga rápida de hasta 45 vatios.

A diferencia de lo que ocurre habitualmente con las tablets de gama baja, que suelen tener un ciclo de vida más bien corto, Samsung pretende que la vida de la Galaxy Tab S8 pueda extenderse sin problemas durante años. Para tal fin, cuenta desde su salida al mercado con Android 12, y la tecnológica se compromete a que todos los modelos sean compatibles con hasta cuatro generaciones de actualizaciones de Android.

En cuanto a su diseño, sin duda lo que más destaca nada más verlas es lo extraordinariamente finas que son, especialmente la Galaxy Tab S8 Ultra, con sus 5,5 milímetros de grosor. Y a esto debemos sumar su peso, que va desde los 503 gramos de la Galaxy Tab S8 Wifi hasta los 728 gramos de la S8 Ultra con WiFi+5G. Sin duda, y de nuevo con la vista puesta en la movilidad, resulta evidente que Samsung ha puesto el foco en que, pese al gran tamaño de sus pantallas, la última generación de Tab fuera singularmente liviana.

La seguridad también es importante en esta nueva generación. Así, todos los modelos cuentan con las soluciones de seguridad proporcionadas por Samsung Knox, incluyendo Samsung Knox Vault. Además, en todos los modelos encontraremos función de identificación biométrica, con el lector situado en el lateral en la S8, que pasa a ubicarse en la pantalla en las S8+ y S8 Ultra.

Otro aspecto en el que vemos una importante evolución frente a la generación anterior, es que en todos los componentes de la familia Galaxy Tab S8 la cámara frontal da el salto hasta los 12 megapíxeles, frente a los ocho que encontrábamos en las Tab S7. Pero además, en el caso de la Galaxy Tab S8 Ultra vemos algo poco común y muy interesante, y es que pasa a integrar dos sensores, ambos con la misma resolución (12 megapíxeles), un gran angular y un ultra gran angular.

Tras este repaso, resulta evidente que Samsung confía por completo en el mercado de las tablets Android de gama alta, y de su integración en el ecosistema de movilidad del que hablaba anteriormente. Me parece un movimiento muy inteligente, más aún si tenemos en cuenta la mejorada integración entre dispositivos de la gran familia Galaxy.

¿Y cuándo podrás hacerte con una de estas nuevas Galaxy Tab S8? Pues la buena noticia es que no tendrás que esperar mucho. En realidad, Samsung ya ha abierto su preventa, y las primeras unidades empezarán a entregarse en poco más de dos semanas, el viernes 25 de febrero. Estos son los precios de los modelos que se podrán adquirir en España:

Modelo Precio Tab S8 128GB Wi-Fi 749 euros Tab S8 128GB 5G 899 euros Tab S8 256GB Wi-Fi 799 euros Tab S8 256GB 5G 949 euros Tab S8 + 128GB Wi-Fi 949 euros Tab S8 + 128GB 5G 1.099 euros Tab S8 + 256GB Wi-Fi 999 euros Tab S8 + 256GB 5G 1.149 euros

