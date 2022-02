10 videojuegos gratuitos para disfrutar el software libre

Los videojuegos son un sector estrechamente ligado al software privativo, sobre todo cuando hablamos de su rama comercial e incluso de los títulos gratuitos más populares. Sin embargo, eso no quiere decir que los seguidores del software libre tengan que renunciar de forma obligada a este pasatiempo, sino todo lo contrario.

A finales del mes pasado publicamos una lista de 30 juegos gratuitos para PC, en la cual hay títulos de gran calidad como Destiny 2, Path of Exile y Guild Wars 2. Es cierto que los juegos que vamos a continuación raras veces suelen acaparar la atención de los medios mainstream, y a veces no lo hacen por circunstancias injustas.

Afortunadamente, los videojuegos publicados como software libre son muchos más de los que nos podemos imaginar, y algunos de ellos son de una calidad más que digna, llegando a veces al notable o al sobresaliente. Viendo que son títulos que no suelen tener la repercusión que merecen, vamos a mencionar 10 títulos publicados como software libre, gratuitos al menos en un principio y que como mínimo ofrecen soporte para Windows y Linux.

Pero antes de empezar con la lista de verdad, queremos avisar que hemos intentado ofrecer variedad en lugar de centrar los esfuerzos en un género específico. Por otro lado, la mayoría de los juegos que vamos a mencionar deberían de funcionar correctamente incluso en un ordenador modesto, aunque en Linux posiblemente algunos no funcionen bien o ni siquiera arranquen si no se usa el driver oficial de NVIDIA (con Intel y Radeon el funcionamiento debería ser más out of the box).

Xonotic

Vamos a empezar con un clásico de los shooters multijugador: Xonotic. Básicamente, se trata de un clon de Unreal Tournament (otros lo comparan con Quake, pero para este servidor se aproxima más al título de Epic Games) construido con el motor DarkPlaces, un derivado muy mejorado del motor del Quake original que fue publicado como software libre en 1999.

Xonotic se define a sí mismo como un shooter de tipo arena libre (más que gratis) y rápido, y es que este título viene muy bien cuando lo único que se quiere es echar unos tiros de forma rápida y sin complicaciones. Dentro de un proyecto de su tamaño, tiene bastante vida, aunque nada comparable a gigantes como Counter-Strike y Fortnite.

Sin llegar a los niveles de una producción de alto presupuesto, el acabado gráfico de Xonotic es bastante resultón, si bien la calidad máxima a la que se puede jugar depende de la gráfica empleada y la calidad del soporte para OpenGL. Viendo que se trata de un shooter competitivo, la obtención de fluidez resulta prioritaria frente a un acabado gráfico espectacular.

Xonotic sumerge al jugador en una ambientación futurista y cuenta con modos de juego clásicos como el “todos contra todos”, juegos por equipos, captura de la bandera y otros. Está publicado bajo la licencia GPL y para ser ejecutado solo pide una gráfica compatible con OpenGL 2.1 y 4GB de memoria RAM.

Veloren

Veloren es un desarrollo bastante reciente, o al menos lo es comparado con otros títulos presentes en esta lista. Echó a andar en el año 2018, está publicado bajo la licencia GPL y según sus creadores es un RPG multijugador inspirado en videojuegos como Cube World, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Dwarf Fortress and Minecraft. Si se ve por un momento uno de los vídeos publicados en su canal oficial de YouTube, la inspiración en Minecraft y Breath of the Wild es muy manifiesta.

Si bien Veloren puede ser jugado en solitario, lo suyo es jugarlo online con otras personas, las cuales pueden cooperar con nosotros o atacarnos. El jugador recorrerá un mundo abierto que podrá explorar a voluntad y en el que tendrá que recolectar ítems, conseguir armas y superar mazmorras. También es posible comerciar para adquirir objetos.

Es importante tener en cuenta que es un proyecto muy ambicioso mantenido con poco trabajo, así que todavía se encuentra en fase alfa y todavía le quedan detalles por pulir o incluir. Pese a todo, es jugable y posiblemente haga las delicias de los amantes de los ARGP.

Los requisitos de sistema de Veloren son los siguientes:

Una GPU con soporte de Vulkan, Metal o DirectX 11.2 o posterior.

4GB de RAM.

Un procesador multinúcleo.

2GB de espacio libre en disco.

OpenRA

OpenRA es un proyecto que pretende modernizar clásicos de la estrategia en tiempo real como Red Alert, Command & Conquer y Dune 2000. Cuando el juego es iniciado por primera vez, pregunta por la vía mediante la cual se quieren obtener los contenidos de Red Alert, cosa que puede derivar de la publicación como software libre del contenido de algunas de las entregas de la saga.

Pero siendo más concretos, OpenRA no es tanto un videojuego propio como una reimplementación software libre del motor empleado en diversas entregas de Command & Conquer, entre ellos el mítico Red Alert. Según su sitio web oficial, “el diseño de juegos multijugador ha evolucionado significativamente desde la década de 1990”. Para ello, “el motor OpenRA incluye nuevas características y mejoras en el juego que son estándar en los juegos RTS más recientes”, la cuales son las siguientes:

Una elección entre esquemas de control de “clic derecho” y “clic izquierdo” clásico.

Interfaces de barra lateral revisadas con soporte para teclas de acceso rápido y colas de producción.

Controles de unidad mejorados con características como Attack-Move y posiciones.

La “niebla de guerra” que oscurece el campo de batalla fuera de la línea de visión de las unidades.

Otras características modernas de estrategia en tiempo real, como estructuras tecnológicas capturables y unidad veterana.

Soporte para repeticiones de juegos y una interfaz de observador diseñada para transmitir juegos en línea.

A nivel de requisitos de sistema, parece que tener una gráfica que soporte OpenGL 3.2 y disponer de 1GB de espacio en disco son suficientes.

Warzone 2100

Warzone 2100 es uno de los pocos juegos comerciales que han terminado convertidos en software libre. Siendo un título de estrategia en tiempo real, en su momento fue desarrollado por Pumpkin Studios y publicado en 1999 por Eidos Interactive para Windows y la primera PlayStation.

El soporte fue dado por finalizado el 5 de enero del 2000 y Eidos tomó la decisión de cerrar Pumpkin Studios el 15 de marzo del mismo año. A partir de ahí un grupo de entusiastas empezó a desarrollar parches para corregir los problemas que seguían presentes en el juego tras su descontinuación. Tres años más tarde, en febrero de 2003, un grupo llamado N.E.W.S.T. pidió a Eidos que publicara el código fuente del juego.

En diciembre de 2004 se materializó la publicación del código fuente de Warzone 2100, pero la distribución de las cinemáticas y la banda sonora estuvo restringida. Afortunadamente, el asunto se fue corrigiendo y desde junio de 2008 la redistribución de las cinemáticas y la banda sonora está permitida. Todo aquello, junto a algunas sustituciones de tecnologías, abrió la puerta a su llegada a Linux y macOS en el año 2012.

Una bonita historia, ¿no? Por lo demás, Warzone 2100 es un juego de estrategia en tiempo real que traslada al jugador a finales del Siglo XXI, en una presunta época en la que las civilizaciones son aniquiladas por una serie de ataques nucleares aparentemente causados por el mal funcionamiento del sistema de defensa estratégica NASDA, que vienen a ser las iniciales en inglés de Agencia de Defensa Estratégica de América del Norte. Como modos de juegos tiene la campaña para un jugador, un multijugador y la posibilidad de jugar con bots.

Siendo un juego tan antiguo, obviamente su acabado gráfico no es que sea espectacular, pero al menos está en 3D. A nivel de requisitos no se puede decir que sea exigente viendo la capacidades de las máquinas actuales.

Requerimientos mínimos:

1GB RAM

Compatibilidad con OpenGL 2.1+

Aproximamente 150MB de espacio de almacenamiento

Requerimientos Recomendados:

4 GB+ RAM

Compatibilidad con OpenGL 3.1+

Aproximamente 1GB de espacio de almacenamiento (incluidas las secuencias de video de la campaña)

Unvanquished

Unvanquished es una mezcla de shooter por equipos y estrategia en el que los humanos luchan contra los alienígenas. El elegir un bando u otro condiciona aspectos como el armamento, ya que los aliens combaten cuerpo a cuerpo, mientras que los humanos pueden emplear armas de fuego.

Los responsables del juego explican que “los jugadores pueden elegir cualquiera de los dos equipos, lo que brinda una experiencia completamente diferente en ambos lados, ya que los humanos se enfocan en la potencia de fuego de largo alcance mientras que los alienígenas confían en cambio en el movimiento rápido y el sigilo. El objetivo de cada partida es destruir la base enemiga, evitando que aparezcan miembros del equipo contrario”.

Como vemos, la premisa del juego no es en sí muy original, pero lo suficientemente atractiva como para enganchar al jugador. Se trata de un desarrollo bastante veterano y cuyo motor gráfico es más exigente que el de la mayoría de los títulos mencionados en esta lista, así que el uso de una gráfica dedicada bien soportada es algo recomendable. Los requisitos de sistema son los siguientes (para tener una información más detallada, se puede comprobar su tabla de gráficas):

Procesador con núcleos físicos y que trabaje a una frecuencia de 2GHz.

4GB de RAM.

512MB de VRAM.

Un gráfica compatible con OpenGL 3.2.

Mindustry

Mindustry es un juego de tipo tower defense en el que el jugador tendrá que crear elaboradas cadenas de suministro para cargar torretas, producir materiales para crea estructuras y, como no, defenderlas de las oleadas de enemigos. También cuenta con modos multijugador en cooperativo o enfrentamiento jugador contra jugador por equipos.

Básicamente, la base de la jugabilidad de Mindustry es la gestión de los recursos, una tarea en la que las buenas decisiones y la velocidad con las que se toman terminan siendo determinantes para cumplir con éxito las misiones, ya sea en campaña o en los modos supervivencia, invasión o multijugador. Además, hay un modo Sandbox que permite jugar libremente con recursos infinitos y sin enemigos y un editor de mapas que permite compartirlos a través de Steam Workshop.

Sí, Mindustry es un videojuego software libre publicado bajo la licencia GPLv3, pero también hay una versión de pago en Steam que cuesta tan solo 4,99 euros desde España. Ya que hemos mencionado la plataforma de Valve, merece la pena mencionar que las reseñas a niveles generales son “Extremedamente positivas”, marcando un porcentaje del 96%. Sus requisitos son bastante bajos viendo el suelo actual en los ordenadores:

1GB de RAM.

Una gráfica que soporte OpenGL 2.0 o posterior.

200MB de espacio disponible en disco.

SuperTuxKart

Y llegamos a uno de los clásicos de los videojuegos publicados como software libre: SuperTuxKart. El nombre ya deja poco a la imaginación, y es que estamos ante un clon de Mario Kart con circuitos propios (obviamente, plagiar a Nintendo puede salir caro) y que sustituye los personajes de la Gran N por las mascotas de diversos proyectos y aplicaciones relevantes del software libre.

SuperTuxKart es uno de esos juegos que van perfecto para matar esos ratos muertos en los que uno no tiene nada que hacer, incluso desde el móvil, ya que cuenta con una compilación para Android. Por lo demás, no es que haya mucho más que contar viendo que se trata de una fórmula de arcade de carreras con al menos 30 años de historia y que a día de hoy le sigue funcionando bastante bien a Nintendo.

Se trata de un título sencillo y fácil de jugar, capaz de ofrecer momentos realmente divertidos. Para jugarlo con una configuración gráfica alta es recomendable emplear una gráfica dedicada relativamente reciente y con un mínimo de 1GB de VRAM, aunque reduciendo la calidad en ese sentido es perfectamente jugable con una integrada. Estos son sus requisitos mínimos de sistema:

NVIDIA GeForce 470 GTX, la serie AMD Radeon 6870 HD o Intel HD Graphics 4000 con al menos 512 megabytes de RAM.

Procesador Intel o AMD con al menos dos núcleos físicos.

Al menos 1GB de espacio libre en RAM.

700MB de espacio en disco.

The Battle for Wesnoth

The Battle for Wesnoth es uno de esos proyectos veteranos que además lograron tener cierta repercusión en la escena mainstream de los videojuegos. Es un título de estrategia por turnos que traslada al jugador a mundo de fantasía.

The Battle for Wesnoth cuenta con 17 campañas para un solo jugador y también con 55 mapas para el modo multijugador, por lo que ofrece diversión tanto en solitario como acompañado, ya sea a través de red o compartiendo el mismo dispositivo.

El juego ofrece cantidad y variedad al tener “al menos doscientos tipos de unidades, dieciséis razas, seis facciones principales y cientos de años de historia. El mundo de Wesnoth es absolutamente enorme y solo está limitado por tu creatividad: crea tus propias unidades personalizadas, crea tus propios mapas y escribe tus propios escenarios o incluso campañas completas. También puedes desafiar hasta a ocho amigos, o extraños, y luchar en épicas batallas de fantasía multijugador”.

En resumidas cuentas, The Battle for Wesnoth es un título capaz de ofrecer decenas de horas juego. Estos son sus requisitos mínimos y recomendados:

Un procesador con dos núcleos físicos y que funcione a 2GHz (lo recomendado son 3.2GHz).

4GB de RAM.

800MB de espacio en disco (lo recomendado son 2GB).

Una resolución mínima de 800×600, pero se recomienda 1024×786.

0 A.D.

0 A.D. es un juego de estrategia en tiempo real desarrollado por Wildfire Games y ambientado en la edad antigua. El jugador tendrá que no solo combatir, sino también desarrollar y gestionar una economía, entrenar un ejército, construir bases y llevar a cabo investigaciones para crear nuevas tecnologías. A pesar de estar oficialmente en fase alfa, en realidad es totalmente jugable, pero igualmente se encuentra en constante evolución.

Durante su avance, el jugador pasa por las fases de pueblo, ciudad pequeña y gran ciudad. Las fases representan el tamaño de los asentamientos en la historia y cada una desbloquea nuevas unidades, edificios y tecnologías. 0 A.D. cuenta con un modo multijugador que funciona mediante P2P, sin necesidad de emplear un servidor central.

Para resumir la historia del título, 0 A.D. nació en 2001 como un mod para Age of Empires II, pero luego los desarrolladores vieron que ese enfoque los estaba limitando, así que decidieron crear un juego independiente con un motor propio. Wildfire Games tomó la decisión en 2009 de publicar el código fuente bajo la licencia GPLv2 y la parte artística bajo CC BY-SA (Creative Commons con atribución y compartir igual), siendo desde entonces software libre. Además, ha llegado a recibir ciertos reconocimientos.

Requisitos mínimos de sistema:

Procesador Intel o AMD a 3GHz.

2GB de RAM.

Tarjeta gráfica compatible con OpenGL 2.1 y al menos 128MB de memoria.

Resolución mínima de 1024×786.

3.31GB de espacio en disco.

Pioneer

Pioneer es un videojuego de simulación de combate y comercio espacial de desarrollo continuo inspirado en Frontier: Elite 2 y ambientado en el Siglo XXX.

Su principal característica es que no tiene ningún objetivo establecido al menos de forma predeterminada, así que el jugador es libre de explorar la galaxia y acumular dinero realizando tareas de comercio, piratería o misiones de combate. Conforme se vaya mejorando el rango, es posible comprar mejores naves, mejores equipos y contratar más tripulación. Otros puntos a destacar son que tiene un modelo orbital y de vuelo realista basada en la física newtoniana y un modelo atmosférico rudimentario con arrastre y acumulación de calor.

Pioneer es un título que ha logrado una relativa popularidad al haber sido descargado más de 260.000 veces de SourForge, y además es una propuesta que se aleja un poco de las líneas más mainstream de la industria de los videojuegos. A nivel de requisitos requiere de una gráfica con compatibilidad con OpenGL 3.1.

Conclusión

Como vemos, en el software libre no solo hay Linux y programas hechos para funcionar con la línea de comandos, sino también aplicaciones gráficas de gran calidad e incluso videojuegos capaces de ofrecer muchas horas de diversión sin renunciar en ningún momento a los principios pregonados desde el propio movimiento.

Y es más, en el tintero nos hemos dejado un puñado de títulos conocidos, como SuperTux (clon del plataformas Super Mario Bros), Widelands (un RTS libre inspirado en The Settlers II) y los shooters multijugador Red Eclipse, OpenArena y Cube 2: Sauerbraten, así que invitamos al lector a ir descubriendo por sí mismo juegos que se ajusten a sus gustos personales.

Terminamos recordando que, en caso de disfrutar mucho de algún videojuego publicado como software libre, sería recomendable realizar alguna donación para contribuir a su desarrollo y mantenimiento.