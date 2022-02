Seamos sinceros, el coste de una copia original de Windows 10 no es nada asequible, y si nos vamos a Windows 11 Pro la cosa empeora ya que, en algunos minoristas, dicho sistema operativo tiene un coste de más de 175 euros. Son cifras muy altas que echan para atrás a los usuarios, y que al final acaban empujando a muchos a la piratería.

Por suerte, con la llegada de las licencias OEM al mercado de consumo general, la piratería ha dejado de tener sentido, ya que podemos conseguir tanto Windows 10 como Windows 11, y el ecosistema de productos Office de Microsoft, a precios que están al alcance de cualquiera. Estas licencias se vinculan a la placa base de nuestro PC, y tienen una validez de por vida, lo que significa que podremos utilizarlas sin problemas durante toda la vida útil de nuestro ordenador.

Si en algún momento decidimos cambiar la placa base de nuestro PC, y queremos conservar la licencia OEM de Windows 10 o de Windows 11 que hayamos comprado, solo tendremos que ponernos en contacto con Microsoft y solicitar que se transfiera a nuestro nuevo equipo. Es muy sencillo, y suele resolverse con bastante rapidez, y al mismo tiempo es toda una garantía de que, como hemos dicho, utilizar licencias OEM no conlleva ningún tipo de problema, ni es ilegal.

Windows 10, Windows 11 y software original: Al final, son todo ventajas

Piratear el sistema operativo puede acabar dando problemas constantes de activación, lo que nos llevará a esas incómodas situaciones en las que veremos el mensaje de «Windows no está activado». Cuando eso ocurra, tendremos que volver a perder tiempo buscando una nueva manera de activarlo, y puede que, durante el proceso, nos crucemos con muchas fuentes de malware.

Al volver a activarlo, o incluso tras la reactivación del sistema operativo, cabe la posibilidad de que este vuelva a perder la activación, que tengamos que desactivar los antivirus para mantener dicha activación, con todo el riesgo que ello supone, o que incluso nos acabe dando serios problemas de estabilidad y de rendimiento. ¿Vale la pena tener que pasar por todo esto? Pues no, sobre todo ahora que podemos conseguir una licencia de Windows 10 por solo 12,15 euros, o una de Windows 11 Pro por 18,10 euros.

Esos precios son muy buenos, pero son parte de una promoción exclusiva de la tienda Supercdk para nuestros lectores. Si quieres disfrutarlos, sigue los enlaces que te dejamos a continuación y utiliza el cupón de descuento «MUY» (sin comillas) en todos los productos que quieras comprar. No te olvides del cupón, o te quedarás sin un 30% de descuento.

El proceso de compra es muy sencillo, y una vez que recibas el código de tu licencia podrás utilizarlo tanto para activar una versión de Windows que ya tengas instalada como para realizar la activación durante una instalación nueva. Así, por ejemplo, si ya tienes instalado Windows 10, pero no lo tienes activado, no te preocupes, solo tienes que pulsar la tecla de Windows y escribir «Ver si Windows está activado». Entras en el primer resultado, eliges la opción de cambiar la clave de producto e introduces la licencia que has comprado. Haces clic en siguiente y listo.