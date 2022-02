realityOS: ¿Apple ya prueba su SO para AR y VR?

Una indiscreción, por parte de Apple, y que tiene como epicentro el término realityOS, podría ser la primera confirmación oficial (pese a no ser intencionada) tanto de que Apple está trabajando en los visores de realidad aumentada y realidad virtual de los que ya llevamos años escuchando rumores, como de que su llegada podría, finalmente, estar razonablemente cerca del momento actual. Y hay algunas señales que nos invitan a pensar en ello.

Pero lo primero es aclarar el origen del término, es decir, dónde se ha realizado «el avistamiento», aunque en realidad deberíamos hablar de avistamientos, en plural, pues han sido varios los desarrolladores que se han encontrado referencias a realityOS, tanto en los registros de carga de la App Store como en un repositorio de Apple en GitHub, si bien hay alguna sospecha de que en este caso podría tratarse de una pista falsa, creada por un usuario no relacionado con Apple.

Esta no es, en realidad, la primera vez que se filtra algo relacionado con el hipotético sistema operativo de Apple para sus dispositivos de realidad virtual y realidad aumentada. Allá por 2017 se hizo pública una referencia a algo llamado rOS, y por el contexto todo hizo pensar que la r era una referencia a reality. Ahora, no obstante, la referencia es bastante más explícita, y con ese nombre, realityOS (o quizá RealityOS, con la r en mayúscula, aunque parece menos probable), es evidente que se trata de un OS propio para estos esperados dispositivos.

Uh what is Apple’s RealityOS doing in the App Store upload logs? AR/VR confirmed? pic.twitter.com/Wp7XWieeEU — Rens Verhoeven (@renssies) January 17, 2022

No hay, desgraciadamente, más referencia que el nombre, por lo que no podemos averiguar más datos sobre realityOS. No obstante, y dado que se mantienen los rumores que señalan que Apple podría presentar uno de estos dispositivos a finales de año, si consigue resolver los problemas de sobrecalentamiento a los que se estaría enfrentando, tiene sentido pensar que tanto su anuncio como la liberación de las herramientas de desarrollo para realityOS tengan lugar más pronto de lo que habíamos pensado, más concretamente en la WWDC 2022, que esperamos que e inicie el 7 de junio de 2022.

¿Y por qué tendría sentido este calendario? Por las previsiones que apuntan a que este año se producirá un número sin precedentes de renovaciones de dispositivos, lo que podría indicarnos que en Cupertino están despejando la agenda para que en 2023 el visor de realidad aumentada, previsiblemente el primero que llegará al mercado, antes que el visor de realidad virtual, sea el gran protagonista. Lo que, a su vez, refuerza la teoría de la presentación de realityOS el próximo junio, para que los desarrolladores tengan el tiempo suficiente como para crear una oferta consistente de apps para el dispositivo.

Todo dependerá, muy probablemente, de la fecha en la que Apple tenga prevista la presentación, que a su vez dependerá directamente de la fecha estimada de lanzamiento. Si los problemas que se han rumoreado son reales y todavía no han sido resueltos, quizá todo se retrase hasta más adelante en 2023, en cuyo caso no tendría tanto sentido la presentación del OS en junio de este año. Sin embargo, la aparición de las referencias a realityOS en distintos lugares en tan poco tiempo, da que pensar que todo vaya bien y que en Cupertino hayan empezado a pisar el acelerador.