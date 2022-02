El lanzamiento de los procesadores Ryzen 7000, basados en la arquitectura Zen 4, estaba previsto inicialmente para el cuarto trimestre de este año, pero una nueva información sugiere que AMD habría acelerado sus planes para poder llegar un poco antes. Si esto se confirma, el lanzamiento de esos nuevos procesadores tendría lugar en el tercer trimestre del año.

La información tiene mucho sentido, la verdad, sobre todo porque ese lanzamiento anticipado de los Ryzen 7000 en el tercer trimestre de 2022 permitiría a AMD llegar justo a tiempo para competir con Raptor Lake-S, la próxima generación de procesadores de alto rendimiento para escritorio del gigante del chip. Como recordarán muchos de nuestros lectores, Raptor Lake-S mantendrá el diseño de núcleos P (alto rendimiento) y núcleos E (alta eficiencia), y también el nodo de 10 nm, ya que será un «tock» sobre Alder Lake-S, es decir, traerá mejoras de rendimiento.

Aunque no tenemos todavía una fecha concreta, la fuente de esta información se ha atrevido a afirmar que el lanzamiento se producirá antes del 22 de septiembre, lo que significa que los Ryzen 7000 podrían llegar entre la primera y la segunda semana de dicho mes. Es importante recordar que los Ryzen 5000, que tuvieron un éxito arrollador, llegaron al mercado en noviembre de 2020, lo que significa que ya llevan un tiempo en el mercado, y que para cuando se produzca el lanzamiento de los Ryzen 7000 estarán muy cerca de cumplir dos años de vida.

Ryzen 7000 y la arquitectura Zen 4: 5 nm, mayor rendimiento y nueva plataforma

La arquitectura Zen 4 va a marcar un salto importante para AMD, y para el sector de los microprocesadores de alto rendimiento. El gigante de Sunnyvale confirmó que va a mantener el chiplet como base para el desarrollo de sus procesadores Ryzen 7000, pero estos van a traer cambios muy marcados a nivel de microarquitectura que permitirán un aumento del IPC (instrucciones por ciclo de reloj), y estarán fabricados bajo el proceso de 5 nm de TSMC, lo que debería traducirse en una notable mejora en términos de eficiencia.

Los Ryzen 7000 también vendrán acompañados de una nueva plataforma que supondrá una importante puesta al día de la veterana AM4. Las nuevas placas base AM5 utilizarán un nuevo socket de tipo LGA (matriz de contactos bañados en oro), lo que supondrá el abandono del socket PGA (matriz de rejilla de pines) que venía utilizando hasta los Ryzen 5000, inclusive. La compatibilidad con memoria DDR5, y el soporte del estándar PCIE Gen5, son otras de las novedades más importantes que introducirá esa nueva plataforma.

Si AMD repite la estrategia que vimos con la generación actual, la plataforma AM5 debería tener una vida útil de, al menos, cuatro generaciones de procesadores, aunque tened en cuenta que esto no está confirmado, y que es una simple estimación que he hecho viendo la vida útil que ha tenido la plataforma AM4 (ha sido compatible con los Ryzen 1000, Ryzen 2000, Ryzen 3000 y Ryzen 5000). No quiero terminar sin recordaros que, en teoría, todos los Ryzen 7000 vendrán con una GPU integrada basada en la arquitectura RDNA2, una novedad muy importante ya que las generaciones anteriores no tenían GPU integrada (salvo las APUs serie G).