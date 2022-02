Xiaomi: guerra a vida o muerte contra Apple

Debo reconocer que la beligerancia de Xiaomi me ha sorprendido. Aunque entiendo, evidentemente, el contexto y que no va a llegar la sangre al río, no es común en absoluto escuchar afirmaciones de este tipo, por lo que merece la pena prestarles atención y, sobre todo, dar un plazo prudencial de tiempo desde que se producen, para comprobar si la declaración de guerra es pura retórica o, por el contrario, vemos a la compañía dar pasos claros en ese sentido.

Apple se enfrenta, constantemente, a la competencia de multitud de tecnológicas que desean lograr el estatus con el que cuenta actualmente la compañía en el segmento de la gama alta del mercado de smartphones. Pero parece, al menos por sus palabras, que la que más en serio se ha tomado esta competición es Xiaomi. Y es que según podemos leer en el South China Morning Post el CEO de Xiaomi, Lei Jun, publicó en la plataforma de microblogging Weibo el martes, afirmando: «[Nuestro objetivo] es competir completamente con Apple en [términos de] producto y experiencia, y convertirnos en la marca de gama alta más grande de China. en los próximos tres años«.

Hasta este punto, resulta razonablemente común, pero el punto fuerte de las declaraciones del CEO de Xiaomi llegan cuando plantea que este enfrentamiento es «una guerra de vida o muerte«. Y por lo que parece la compañía no se va a quedar corta en sus planes, pues a las 10.000 tiendas minoristas con las que ya cuenta en China, pretende sumar otras 20.000 entre 2022 y 2025. Y sí, obviamente la enorme extensión del país hace que este número tenga sentido, es decir, que sea proporcional con la extensión de China, pero económicamente, supone una inversión sencillamente espectacular.

Pero los planes de Xiaomi no se quedan en la apertura de una enorme cantidad de nuevos puntos de venta. Para competir con Apple la compañía debe llevar a cabo una importante inversión también en investigación, un aspecto que tampoco han descuidado, con el anuncio de un plan de investigación y desarrollo que, a lo largo de cinco años, contará con un presupuesto de 16.000 millones de dólares.

En los datos de ventas globales de 2021, según la consultora IDC, el cajón más alto del podio lo ocupó Samsung, seguida de Apple y por Xiaomi, y en algún momento la empresa china se ha acercado mucho a las cifras de los de Cupertino, por lo que desde esta perspectiva el envite tiene sentido.

Con el Xiaomi Mi 11 Ultra, la tecnológica ya ha demostrado que es capaz de escalar en prestaciones hasta la parte más alta de la gama alta. Sin embargo, todavía tendrá que dar más pasos adelante si pretende enfrentarse «a vida o muerte» contra los de Cupertino, y más aún si estos deciden responder a la declaración de guerra. Será de lo más interesante ver cómo evoluciona esta declaración de guerra.