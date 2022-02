Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video, Disney+… Y lo cierto es que la semana se presenta un poco floja, aun cuando estamos con San Valentín a la vuelta de la esquina y no faltan los amoríos varios. Por eso Kimi se antoja como una buena recomendación, al margen de Cupido, pero con calidad.

HBO Max

Comenzamos, pues, por lo que trae HBO Max, que a fin de cuentas es donde se estrena Kimi y unas cuantas cosas más, incluyendo una serie que parece que esta, pero que no termina de estar, como es La chica de antes. Pero vayamos con lo que destacamos.

Kimi es lo nuevo de New Line Cinema y Warner Bros., una peli de suspense que como no podría ser de otra manera recala en HBO Max. Dirigida por Steven Soderbergh (Ocean’s Eleven, Traffic) y protagonizada por la cada vez más popular Zöe Kravitz (Animales fantásticos, The Batman), Kimi es un thriller corporativo con mucha influencia tecnológica, reflexión incluida sobre la privacidad -o la falta de ella- en un mundo conectado, la agorofobia y las relaciones personales, hilado todo en una historia que recuerda a clásicos de estilo de La ventana indiscreta. Sin embargo, lo más importante de Kimi es que está gustando a quienes la están viendo.

Más contenidos exclusivos:

La chica de antes (Miniserie). «Jane se enamora de una casa minimalista extraordinaria, pero cuando descubre que otra mujer murió en la misma propiedad tres años antes, comienza a preguntarse si su propia historia es solo una repetición de la chica anterior.»

Smiling Friends (T1). «Smiling Friends es una pequeña empresa dedicada a repartir felicidad por el mundo, donde sus trabajadores Pim, Charlie, Allan y Glep, con El Jefe a la cabeza, vivirán locas aventuras.»

Entra en catálogo:

Amador

At Home – Poland

Cuando el amor te toca

Día de patriotas

DiDi Hollywood

Dollface (T2)

Habana Blues

HIT (T2)

Hombres, mujeres y niños

Hora punta 2

La amiga estupenda (T3)

La cordillera

Little Nicky

Maktub

Pájaros de papel

Plan de escape

Scream 3

Señor, dame paciencia

Speed Racer

Spy Kids

Spy Kids 2: La isla de los sueños perdidos

Spy Kids 3D: Game Over

Vigilados, Person of Interest (T4-T5)

Amazon Prime Video

Continuamos con Amazon Prime Video, quizás la más volcada de todas con el Día de los Enamorados, como se puede ver con la película Quiero que vuelvas y la serie With Love, ambas además con muy buena recepción por parte de la crítica. Y sin embargo…

Y sin embargo, lo que destacamos aquí es Snake Eyes: El origen, una película cuya valoración discurre entre lo potable y el bodrio también según al crítica, pero con una dosis de frikismo que no podíamos pasar por alto, no en vano se basa en uno de los persoanjes de G.I. Joe, el temible ninja in black. Por si eras fan de la franquicia (yo nunca lo fui y no voy a comenzar ahora).

Más contenidos exclusivos:

Real Madrid, la leyenda blanca (T1). «El Real Madrid es un club centenario que tiene un equipo ganador para cada época y cada generación. Sus protagonistas y admiradores repasan los hitos y las adversidades históricas que hacen del Real Madrid el mejor equipo del mundo.»

Quiero que vuelvas. «Peter y Emma creían estar llegando al momento más importante de sus vidas: matrimonio, hijos y casas en las afueras, hasta que sus respectivas parejas les abandonan. Horrorizados al ver que los amores de sus vidas han pasado página, Peter y Emma traman un divertido plan para recuperar a sus ex, con resultados inesperados.»

Sofia Niño de Rivera: Lo Volvería a hacer. «Sofia Niño de Rivera, especial de comedia.»

With Love (T1). «'Con amor' es una serie dramática romántica de una hora de duración centrada en los hermanos Lily y Jorge Díaz y su familia, que sigue sus historias en el transcurso de un año a través del marco de los días más señalados del año, las fiestas.»

Entra en catálogo:

Betty (Serie completa)

Dhogs

El encanto

El pasajero de la lluvia

Física o química (Serie completa)

Invasion Planet Earth

La Inevitable Muerte del Cangrejo

Lisboa

Rooney

The eye creatures

Titane

Transformers Prime (T1-T3)

Netflix

¿Y qué hay en Netflix, te preguntas? Lo mismo de siempre: mucho, pero poco aprovechable, aunque para gustos, colores. Ojo a ¿Quién es Anna? por si acaso…. y vuelve (Des)encanto con su cuarta temporada.

Destacamos por lo tanto un único lanzamiento; el que más está dando de que hablar en lo que llevamos de semana, aunque se estrenó ayer: Bigbug, otro largometraje y no uno cualquiera, ya que se trata de la nueva película del Jean-Pierre Jeunet, mejor conocido por su único gran éxito, Amellie. Pero no, esta vez no lo ha conseguido. De hecho, apenas un día después de su estreno ya están calificando a la película como lo peor que ha hecho nunca Jeunet. Ahí lo dejo.

Más contenidos exclusivos:

A la caza del asesino (T2). «Los investigadores de famosos casos de asesinos en serie revelan los macabros y escalofriantes detalles de su extraordinario trabajo en esta serie sobre crímenes reales.»

Al viento. «Una joven privilegiada disfruta de las olas, el sol y la pasión mientras vive su primer amor con un desenfadado monitor de kitesurf en un complejo turístico junto al mar.»

Amarrados al amor. «El amor nunca hizo un daño tan apetecedor para dos compañeros de trabajo que acuerdan participar en una relación consensual llena de jugueteos, placer y dolor.»

Anne+: La película. «Bajo presión para acabar de escribir su novela y mudarse a Montreal por amor, una veinteañera queer que vive en Ámsterdam intenta descubrir lo que quiere en la vida.»

(Des)encanto (T4). «El deber llama a Bean, pero ella solo piensa en beber. La rebelde princesa enfurece al rey y siembra el caos con sus amigos, un demonio y un elfo.»

El privilegio. «Un adolescente acomodado y sus amigos, alumnos de un instituto de élite, destapan una siniestra conspiración mientras investigan una serie de eventos sobrenaturales.»

Love Is Blind (T1). «Nick y Vanessa Lachey presentan este experimento social donde mujeres y hombres solteros buscan el amor y se comprometen… ¡antes de conocerse en persona!»

Love is Blind: Japón (T1). «En este reality, unos solteros japoneses decididos a casarse se conocen, tienen citas y se comprometen… sin haberse visto nunca.»

Ms. Pat: Yall Wanna Hear Something Crazy?. «Ms. Pat le encuentra el lado cómico a ser padres, a los amantes de los animales y a las tendencias en labios mientras explora su doloroso pasado con humor y honestidad.»

¿Quién es Anna? (T1). «¿Empresaria audaz o estafadora? Una periodista investiga la historia de Anna Delvey, que logró convencer a la élite de Nueva York de que era una rica heredera alemana.»

Se venden ideas (T1). «Emprendedores brasileños presentan sus ideas ante el público y unos jueces famosos. Pero para ganar el dinero en juego, también tendrán que superar duros desafíos.»

Tácticas en el amor. «Un publicista y una diseñadora de moda/bloguera no creen en el amor, así que apuestan que conseguirán conquistar al otro… por medio de tácticas poco convencionales.»

Tall Girl 2. «Conseguir el papel principal en el musical del instituto es un sueño hecho realidad para Jodi… hasta que la presión trastoca su confianza en sí misma (y su relación).»

Entra en catálogo:

Mamma Mia!: Una y otra vez

Apple TV+

Apple TV+ llega con un par de lanzamientos menores en su haber, de los cuales destacamos…

El cielo está en cualquier lugar, otra peli más, esta apta para los más moñas en estos días de romances. En resumen, la típica historia de pérdida, encuentro, la insoportable levedad del ser y tal y tal. Nada del otro mundo según la crítica, pero si estás pagando la suscripción, para amenizar la sobremesa seguro que vale.

Más contenidos exclusivos:

Pretzel y sus cachorros (T1). «Conoce a Pretzel, el perro salchicha más largo del mundo y padre juguetón y comprensivo de cinco cachorros vivarachos.»

Disney+

Terminamos el repaso semanal con la oferta de Disney+, que no va muy allá. Todo lo contrario, de hecho, al menos en lo que a exclusividades se refiere. Sin embargo, en las incorporaciones a catálogo hay cosillas interesantes.

