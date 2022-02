Windows 11: se avecinan novedades muy interesantes

Ya han pasado unos meses desde la llegada oficial de Windows 11 y, aunque su despliegue no se ha completado (lo esperamos en breve) es evidente que Microsoft ya se ha volcado en la nueva versión de su sistema operativo de escritorio. Y sí, es cierto que los Redmond todavía darán soporte a Windows 10 durante unos años, con actualizaciones y demás. Sin embargo, la gran duda ahora es si éstas se limitarán a mejorar el rendimiento del sistema y a corregir fallos o, por el contrario, también llegarán con nuevas funciones, como sin duda lo harán las de Windows 11.

Sea cuál sea el futuro de Windows 10, lo que sí que sabemos es que en el horizonte del de Windows 11 ya se pueden ver algunas novedades, parte de ellas muy esperadas por los usuarios, y que según Windows Central ya están bastante cerca del canal Dev de Windows Insiders. En concreto, las más destacables son la posibilidad de añadir carpetas de aplicaciones en el menú Inicio, así como arrastrar y soltar a la barra de tareas, junto con nuevos gestos y otras novedades.

Según fuentes citadas por dicho artículo, varias novedades y mejoras aterrizarán en el canal Dev de Windows 11 en cuestión de semanas, y entre ellas se encuentran la posibilidad de crear carpetas de aplicaciones en el menú Inicio, soporte para arrastrar y soltar archivos en la barra de tareas, un nuevo diseño para las barras de título de las ventanas y nuevos gestos en dispositivos táctiles.

Algo que me parece muy interesante es el método para crear carpetas de aplicaciones en Inicio. Y es que aquí Windows 11 ha aprendido de los sistemas operativos de dispositivos móviles, de modo que lo que tendrás que hacer es pinchar y arrastrar la entrada de una de las aplicaciones que quieres agrupar sobre otra, y automáticamente se generará una carpeta que contendrá ambas. Mucho más práctico y cómodo que tener que crear la carpeta y, posteriormente, añadir las aplicaciones, esto me parece un avance en usabilidad.

Aunque nada como la posibilidad de arrastrar y soltar a la barra de tareas. Esta función forma parte de mi día a día y, cuando vi que no estaba presente en Windows 11, me quedé bastante sorprendido. Afortunadamente en Redmond tomaron nota de esa demanda (no de la mía en particular, claro, son muchos los usuarios que lo pedían) y, en consecuencia, pronto será posible de nuevo arrastrar archivos a los iconos de las aplicaciones abiertas en la barra de tareas para acceder al contenido de los mismos.

Para tabletas y dispositivos táctiles, también se anuncian novedades como la ocultación automática de la barra de tareas y nuevos gestos táctiles que facilitarán el acceso a al menú Inicio y al panel de Configuración rápida, haciendo de este modo más cómodo el control gestual.

Aunque todavía es pronto y pueden producirse cambios en estos meses, la previsión apunta a que estas novedades, junto con otras muchas, debutarán en Sun Valley 2, la primera gran actualización de Windows 11 que, en principio, esperamos que llegue en la segunda mitad de este año, posiblemente entre septiembre y octubre. Así, los insiders podrán empezar a disfrutar pronto de esta novedad, mientas que el resto de usuarios todavía tendrán que esperar un tiempo.