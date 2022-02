Nintendo Switch empezará a utilizar AMD FSR

La documentación del juego Nintendo Switch Sports contiene una referencia directa a la tecnología FSR de AMD, concretamente a una licencia de la misma que aparece incluida en la licencia de usuario. Por desgracia, dicha referencia no deja ninguna explicación de carácter técnico, lo que significa que no especifica cómo se utilizará exactamente esa tecnología.

A pesar de la falta de información técnica, sabemos qué es, cómo trabaja y qué requisitos técnicos tiene el FSR de AMD, y por ello podemos deducir qué valor aportaría a Nintendo Switch, y si efectivamente dicha consola cumple con todos los requisitos necesarios para que funcione. Vamos a ver todas las claves:

AMD FSR es una tecnología de reescalado espacial que utiliza, para mejorar la nitidez final, una capa de realce personalizable por el usuario, y por los desarrolladores.

que utiliza, para mejorar la nitidez final, una capa de realce personalizable por el usuario, y por los desarrolladores. Su implementación no conlleva ningún tipo de coste , así que Nintendo podría utilizarla de forma gratuita.

, así que Nintendo podría utilizarla de forma gratuita. Para utilizar AMD FSR no es necesario contar con hardware especializado, pero el soporte de esta tecnología está limitado a una serie de GPUs concretas: Radeon RX serie 400 o superior, GeForce GTX serie 900 o superior.

¿Cumple Nintendo Switch con los requisitos para utilizar AMD FSR? ¿Qué valor ofrecería?

Respondiendo a la primera pregunta, sí, Nintendo Switch cumple con los requisitos mínimos, es decir, su SoC Tegra tiene una GPU compatible porque está basada en la arquitectura Maxwell de segunda generación, la misma que está presente en las GTX 900 de NVIDIA, aunque limitada a 256 shaders. A efectos comparativos, os recuerdo que una GTX 950 tiene 768 shaders.

En cuanto al valor que podría ofrecer el FSR aplicado a Nintendo Switch, hay que tener en cuenta que la mejora de rendimiento que consigue una técnica de reescalado normalmente se reduce gradualmente con la resolución, es decir, la mejora de rendimiento suele ser mayor cuando partimos de resoluciones 1440p o superiores, salvo que nos encontremos con una carga gráfica muy elevada (trazado de rayos, por ejemplo).

Os he explicado esto porque nos deja una cosa clara, y es que no tiene mucho sentido aplicar el FSR cuando Nintendo Switch trabaje en modo portátil (resolución 720p), salvo en casos muy concretos de juegos especialmente exigentes. Con esto no quiero decir que no vaya a tener ningún valor en ese caso, sino que lo mejor de esta tecnología lo veremos si se aplica al modo dock, que utiliza resolución 1080p.

Si te preguntas por qué Nintendo Switch no recurre a la tecnología DLSS la respuesta es muy sencilla, porque esta necesita núcleos tensor para funcionar, y la GPU de dicha consola carece de ellos. El lanzamiento de Nintendo Switch Sports se producirá el 29 de abril, así que ya queda menos para que podamos ver qué ofrece el que será, en teoría, el primer juego para la consola de la gran N en contar con AMD FSR.