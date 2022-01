La semana pasada vimos que HP Instant Ink es un servicio de reposición de tinta automatizado y a domicilio que, en resumen, nos permite despreocuparnos por completo de la tinta, gracias a su modelo de suscripción mensual basado en páginas impresas y no en tinta consumida, y a su funcionamiento automatizado y a domicilio.

HP Instant Ink ofrece ventajas muy interesantes, y lo mejor es que para poder disfrutarlas no tenemos que aceptar ningún tipo de compromiso. Sin embargo, sí que tenemos que cumplir una serie de requisitos mínimos que, aunque resultan sencillos, son absolutamente imprescindibles para poder completar el proceso de alta en HP Instant Ink.

Hoy queremos analizar con vosotros esos requisitos que debemos cumplir para poder darnos de alta en HP Instant Ink. Os explicaremos cuáles son, por qué son importantes y cómo afectan al servicio. Todo esto os ayudará a resolver posibles dudas, y a entender por qué HP Instant Ink es mucho más que un simple servicio de reposición de tinta.

Cuatro cosas que necesitas para darte de alta en HP Instant Ink

El primer requisito es, sin duda, el más importante, debemos tener una impresora compatible, porque la impresora llevará a cabo un trabajo importante a lo largo de toda la suscripción, centrado en los siguientes puntos:

La impresora detectará los cartuchos vinculados al servicio.

Contabilizará las páginas que hemos imprimido. No tendrá en cuenta el gasto de tinta, solo las páginas que hayamos imprimido a lo largo de un mes.

Llevará un control de los niveles de tinta de los cartuchos.

Cuando detecte que los cartuchos están próximos a agotarse, hará un pedido a HP, sin que tengamos que hacer nada. Esos cartuchos no nos supondrán ningún tipo de coste, nosotros solo pagaremos la cuota mensual que hayamos escogido.

En segundo lugar, necesitamos una dirección de correo electrónico, que utilizaremos para completar el proceso de alta. Dicha dirección quedará asociada a nuestra suscripción, y en ella recibiremos todas las notificaciones del servicio, incluidos los avisos cuando estemos cerca de consumir todas las páginas que incluye nuestra suscripción, y la factura de cada mes.

La factura nos mostrará la media de páginas que imprimimos, el plan al que estamos suscritos, así como el precio del mismo, la cantidad de dinero que podemos ahorrar al año gracias a HP Instant Ink y lo que pagaríamos si utilizamos cartuchos tradicionales. Esta información es muy útil, de eso no hay ninguna duda, ya que nos permite conocer mejor el valor que nos ofrece este servicio, y conocer nuestras necesidades reales de impresión.

También necesitamos contar con una conexión a Internet, ya sea inalámbrica o cableada. Nuestra impresora debe estar conectada a Internet porque es necesario para completar el proceso de alta, y para que esta pueda trabajar con normalizar realizando ese control los niveles de tinta, y para que pueda pedir nuevos cartuchos automáticamente cuando sea necesario.

Por último, también es imprescindible disponer de un método de pago válido. Este es un requisito bastante sencillo y fácil de entender, ya que se utilizará por HP Instant Ink para realizar el cobro de cada cuota mensual de forma automática. Podemos utilizar los medios más populares de hoy en día, incluyendo la tarjeta de crédito o débito y PayPal, además de tarjetas prepago.

¿Cómo puedo saber si mi impresora es compatible?

De todos los requisitos que hemos visto, el único que realmente puede generaros algunas dudas importantes es el de contar con una impresora compatible con HP Instant Ink. Sé que muchos de vosotros os estaréis preguntando cómo podéis saber si vuestro modelo funciona con dicho servicio, y no os vamos a dejar con la duda.

En general tenéis dos grandes opciones. La primera sería mirar el manual de vuestra impresora HP, ya que en él se indicará si es compatible o no con dicho servicio. En general, los modelos más antiguos no son compatibles con este servicio, porque no cuentan con el hardware necesario para poder realizar ese trabajo de control de los niveles de tinta y pedidos automatizados.

La segunda opción es la más rápida, y también la más recomendable. Podéis entrar en este enlace y hacer clic en la opción «Regístrate ahora», que está situada en la esquina superior derecha. Una vez dentro, os aparecerá un cuadro de búsqueda para que escribáis el modelo de impresora que estáis utilizando. Dicho nombre suele aparecer en el frontal de la impresora, así que no es nada complicado.

Cuando introduzcáis el nombre de la impresora podéis obtener dos resultados. Si el nombre aparece en la lista, enhorabuena, vuestra impresora es compatible con HP Instant Ink y podéis continuar con el proceso de alta. En caso de que no aparezca en la lista, vuestra impresora no será compatible, y no podréis daros de alta.

Si tu impresora no aparece en la lista pero quieres disfrutar de HP Instant Ink, la verdad es que en el fondo lo tienes muy fácil. Puedes aprovechar para renovar tu impresora con una inversión mínima que, al final, rentabilizarás prácticamente al instante. Esto es así porque las nuevas impresoras HP compatibles con dicho servicio vienen con varios meses de suscripción gratis a HP Instant Ink, lo que significa que podrás ahorrar bastante dinero y amortizar la compra de tu nueva impresora sin darte cuenta.

Así, por ejemplo, la multifunción HP ENVY Photo 6230 que tiene un precio de 109,90 euros viene con 4 meses de suscripción a HP Instant Ink gratis. Si elegimos el plan de impresión profesional para aprovechar esos 4 meses gratuitos, nos habremos ahorrado un total de 99,96 euros. Una vez que termine el periodo de suscripción gratuita podremos decidir qué queremos hacer, y con total libertad, ya que no tendremos ningún tipo de compromiso. Podremos seguir en el mismo plan, movernos a un plan inferior o superior, y también darnos de baja, de forma online, al instante y sin dar explicaciones

