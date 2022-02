El gigante del chip ha dado información oficial sobre Intel Raptor Lake-S, su próxima generación de procesadores de alto rendimiento para el mercado de consumo general, y los detalles que ha concretado son, sin duda, muy interesantes. Intel Raptor Lake-S será, como saben muchos de nuestros lectores, la generación que sucederá a los actuales Intel Alder Lake-S, y mantendrán tanto el diseño híbrido de estos, es decir, la división en núcleos de alto rendimiento y núcleos de alta eficiencia, como el socket LGA1700, el nodo Intel 7 y la compatibilidad con memoria DDR5 y DDR4.

¿Qué supone todo esto? Pues muy sencillo, que Intel Raptor Lake-S será una evolución que se centrará en mejorar el rendimiento frente a Intel Raptor Lake-S, y lo hará tanto en monohilo como en multihilo, gracias al aumento del IPC que introducirán los núcleos Raptor Cove de alto rendimiento, y al aumento de los núcleos de alta eficiencia, que pasarán del actual máximo de 8 a un total de 16. Esto quiere decir que el futuro chip tope de gama de Intel, el Core i9-13900K, tendrá 8 núcleos Raptor Cove de alto rendimiento y 16 núcleos Gracemont de alta eficiencia, lo que arroja un total de 24 núcleos y 32 hilos, gracias al HyperThreading.

Como hemos dicho, el gigante de Santa Clara mantendrá el nodo Intel 7 (10 nm SuperFin mejorado) así que podemos esperar unos consumos y temperaturas similares, o ligeramente superiores, comparados con los actuales chips basados en Alder Lake-S. Todavía no tenemos detalles sobre las configuraciones de cachés ni sobre las frecuencias de trabajo, pero no espero cambios a nivel de cachés, y no creo que las velocidades de trabajo vayan a ser mucho mayor que las de los chips actuales. Las mejoras de rendimiento vendrán más por el lado del IPC y del aumento de núcleos eficientes.

Intel Raptor Lake-S: ¿Por qué apuesta Intel por los núcleos eficientes?

Hay varias razones que debemos tener en cuenta. La primera es que un núcleo de alto rendimiento ocupa, a nivel de silicio, casi lo mismo que cuatro núcleos de alta eficiencia. Como sabrán nuestros lectores más avanzados, el espacio a nivel de silicio es un recurso valioso y limitado, y en Intel han llegado a la conclusión de que la mejor manera de aprovecharlo es mantener esa división de 8 núcleos de alto rendimiento y 16 núcleos de alta eficiencia.

Dicho esto cabe preguntarse si Intel ha acertado, o si por el contrario es un enfoque erróneo. En mi análisis del Intel Core i9-12900K pude confirmar que los núcleos eficientes ofrecen un valor fantástico en relación rendimiento-consumo. Realmente marcan una diferencia sustancial en aplicaciones multihilo, y no solo lo hacen ocupando una cantidad de espacio mucho menor a nivel de silicio, sino que además consumen mucho menos, y por tanto generan menos calor.

Por otro lado, hay que tener presente que los núcleos eficientes permiten diseños que son más fáciles, y rentables, de trasladar a la oblea. Es un tema que ya os hemos comentado en otras ocasiones. Esos 16 núcleos de alta eficiencia deberían ocupar, a nivel de silicio, casi lo mismo que cuatro núcleos de alto rendimiento. Interesante, ¿verdad? Ahora piensa en la complejidad de cada tipo de núcleo y en la tasa de fallo a nivel de oblea que podría tener un chip con 16 núcleos de alto rendimiento. Lo has entendido, ¿a qué sí?

Hemos dejado para el final otro aspecto importante, y es que la inmensa mayoría de los usuarios que se encuadran en el mercado de consumo general no necesitan procesadores de más de 8 núcleos y 16 hilos. Solo aquellos que utilizan aplicaciones profesionales, o que ejecutan herramientas exigentes en segundo plano, requieren realmente de una mayor cantidad de núcleos. Para estos casos, los núcleos de alta eficiencia se han mostrado como una solución fantástica para cubrir esas necesidades de forma óptima, manteniendo los costes bajo control, y sin que los consumos y las temperaturas de trabajo lleguen a niveles inaceptables.

Si todo va según lo previsto, el lanzamiento de los nuevos procesadores Intel Raptor Lake-S se producirá a finales de este año, probablemente a principios de noviembre. Si tenemos una placa base LGA1700 podremos utilizarlos sin ningún tipo de problema, como ya os hemos comentado al principio del artículo.