La instalación de Windows 11 Pro obligará a iniciar sesión en una cuenta ID de Microsoft y contar con una conexión a Internet. Una gran molestia que no va a gustar a una buena parte de usuarios y que se suman a los requisitos mínimos de hardware, no menos polémicos.

Después de lanzar la primera gran actualización de Windows 11, Microsoft continúa trabajando en el desarrollo de las siguientes. Escondido en el registro de cambios de la última build en fase previa, Ars Technica ha descubierto la cuestión que nos ocupa y que ya existía para Windows 11 Home.

De esta manera, el proceso de instalación (OOBE) desde cero en equipos ya desplegados o los nuevos OEM que preinstalen el sistema, necesitarán acceso a Internet y conectar a una cuenta de Microsoft. Un problema, especialmente para administradores o usuarios que configurar regularmente nuevas instalaciones para desarrollo o pruebas, pero en general para cualquiera.

Windows 11 Pro, más difícil de instalar

Ninguna de estas exigencias son necesarias técnicamente para instalar un sistema operativo como Windows 11 Pro. No siempre podemos tener una conexión a Internet accesible o imagina si Windows no es capaz de cargar los controladores necesarios para que funcione el LAN o Wi-Fi. ¿Te quedas sin PC? Y en todo caso, la configuración final o las actualizaciones se pueden instalar posteriormente. No es necesario una conexión para una instalación básica.

Tampoco una cuenta de Microsoft. Y si finalmente se impone, será el único sistema operativo entre los grandes que obligue a ello. Los Mac de Apple no necesitan conexión a Internet y permiten la creación de una cuenta local durante la configuración. Además, se puede omitir el inicio de sesión cuando configuramos iPhones y iPads. Android necesita una cuenta de Internet para la activación, pero no requiere iniciar sesión para llegar a la pantalla de inicio. Incluso Chrome OS tiene un modo de invitado que se puede usar para habilitar la navegación básica sin una cuenta ni siquiera de usuario.

Hay que decir que Windows 11 Pro puede funcionar con una cuenta local creada por el usuario o con una cuenta ID de Microsoft. El funcionamiento de algunas características del sistema operativo y su administración cambia según seleccionemos una u otra. Una cuenta en línea tiene ventajas como una mejor conexión con las aplicaciones y servicios en nube de Microsoft, mejor sincronización con otros equipos o acceso a funciones como poder restablecer la contraseña desde la nube.

Sin embargo, una cuenta local tiene ventajas no menores, como no estar vinculada a una identidad en línea que puede ser pirateada y una mayor privacidad, uno de los puntos más cuestionables de Windows 11 como ya lo fuera Windows 10.

La cuestión principal aquí es que debería ser el usuario quien optase por una o por otra con total libertad. Microsoft si puede señalar las ventajas de sus cuentas, pero de manera transparente y sin imposiciones. Esperemos que no llegue a implementarse en el canal general.