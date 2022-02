Windows 11 recibe su primera gran actualización

Era un secreto a voces que Microsoft tenía preparado un buen conjunto de novedades para Windows 11. Todavía no ha pasado medio año desde su lanzamiento, pero la dinámica de actualizaciones de Windows no es algo que en Redmond se tomen a la ligera. E incluso aunque parece seguro que finalmente el sistema operativo pasará de dos a una gran actualización al año, nadie espera que todas las novedades de un año se concentren en un único lanzamiento.

A este respecto, el programa de insiders es un gran «chivato», pues lo que podemos ver en sus tres canales nos adelanta mucho de lo que podemos esperar a corto y medio plazo en Windows 11. De este modo, cuando algo se muestra en el canal Beta sabremos que apunta al medio plazo (meses), mientras que si hace acto de presencia en Vista Previa, lo más probable es que solo tengamos que esperar unas semanas hasta que empiece a llegar para todos los usuarios a modo de actualización.

Esto es lo que nos ha permitido esperar una primera actualización de Windows 11 en estas fechas y, aunque ya teníamos una idea de lo que podíamos esperar, a continuación damos un repaso a las novedades más importantes de esta, llamémosle así, actualización de invierno.

Amazon Appstore en Windows 11 (solo en EEUU)

Sin duda una de las funciones estrella de Windows 11 es la posibilidad de emplear apps para Android gracias al subsistema de Android para Windows. Aunque no todas las apps podrán funcionar, pues dicho subsistema no incorpora los servicios de Google, hay muchos desarrollos que no dependen de los mismos y que, por lo tanto, pueden ejecutarse sin problemas en el sistema operativo de Microsoft.

A lo largo de estos meses ya te hemos contado algunos sistemas para poder instalar apps de Android en Windows 11, pero lo que verdaderamente estábamos esperando, pues fue anunciado por Microsoft en la presentación de Windows 11, era la llegada de las apps de Android a la tienda de aplicaciones de Windows, mediante la inclusión de la tienda de apps de Amazon (la que emplean los dispositivos de la compañía) en Microsoft Store.

¿Y por qué la tienda de apps de Amazon, en vez de la de Google? Precisamente por lo que indicaba antes: Windows 11 permite ejecutar binarios de Android, pero no cuenta con los servicios de Google, y eso es precisamente lo que le ofrece el repositorio de Amazon, una amplia selección de apps que no dependen de los servicios de Google para su correcto funcionamiento. De este modo, los usuarios podrán descargar y emplear todo este catálogo de software sin problemas de falta de compatibilidad.

La mala noticia es que, de momento, la tienda de apps de Amazon solo estará disponible, en Windows 11, para usuarios de Estados Unidos, sin que Microsoft haya adelantado fechas de su llegada a otras geografías. ¿Quizá con Sun Valley 2, en algún momento del segundo semestre de este año? De momento, en el resto del mundo tendremos que seguir empleando métodos alternativos, pero al menos podemos esperar que Amazon Appstore también esté disponible para nosotros antes de que acabe el año.

Windows Media Player y Bloc de Notas rediseñados

Hoy mismo, ante la pregunta sobre la razón de ser del nombre de Windows, recordábamos la historia de este sistema operativo. Presente en nuestras vidas desde hace ya algunas décadas, Windows no llegó solo, sino con un pequeño pero muy útil conjunto de herramientas y aplicaciones, algunas de las cuales han perdurado hasta el presente. Tal es el caso del Bloc de Notas, que en realidad es incluso más veterano que el propio Windows. y que cerca ya de cumplir los cuarenta (el año que viene), se ha adelantado a la temida «crisis de los 40» con un cambio de look que, las cosas como son, le queda bastante bien.

No es un cambio espectacular, esto hay que aclararlo, pero bromas aparte es cierto que ya iba necesitando un lavado de cara, que llega con esta actualización de Windows 11. No esperes, eso sí, un gran cambio, pues en este caso rediseño no significa incorporación de un puñado de nuevas funciones y demás. Principalmente el cambio consiste en equiparar su aspecto al de Windows 11 y, eso sí, una novedad que será celebrada por muchos: el cada día más popular modo oscuro, por fin estará disponible en el Bloc de Notas.

Éste se podrá ajustar manualmente a voluntad, pero también podrá configurarse para que el cambio de modo claro a modo oscuro se produzca automáticamente, si hemos configurado Windows 11 para que cambie entre modo diurno y nocturno automáticamente. Otras novedades son los niveles en la función Deshacer/Rehacer, mejoras en la unción de buscar y reemplazar y que los emotes, que actualmente se muestran en blanco y negro, finalmente se mostrarán en color.

También actualiza su diseño el reproductor de medios de Windows, en un movimiento que supone la confirmación de que Groove no ha alcanzado los objetivos planteados por Microsoft y que, por lo tanto, ya ha iniciado su despedida. Y no, no es una interpretación, esto es lo que podemos leer al respecto en la información proporcionada por la compañía sobre esta actualización de Windows 11:

«Media Player replaces the Groove Music app; if your music collection is in Groove Music today, your library and playlists will migrate automatically.»

En cuanto a las novedades que llegan a Windows Media Player de la mano de la actualización de Windows 11, además de que también cuenta con el modo oscuro, también se ha mejorado la accesibilidad, con atajos de teclado nuevos y/o mejorados, que facilitan su control.

Mejoras en la barra de tareas

No, todavía no le ha llegado el turno a las novedades de la barra de tareas de Windows 11 que te contamos hace unos días, esas todavía tendrán que esperar unos meses. Si eres de las personas que las esperan, súmate a la campaña de dedos cruzados que ya hemos iniciado muchas personas para que su llegada tenga lugar con Sun Valley 2. No obstante, sí que hay algo nuevo en esta actualización, en relación con este componente clave de la interfaz de Windows.

Lo más destacable es que vemos que Windows 11 va a recuperar algo que está presente en Windows 10, pero que sorprendentemente no saltó directamente a Windows 11. Me refiero a la información meteorológica que, en Windows 10, se muestra en el acceso a las noticias junto al systray. Y es que, si todavía no has dado el salto a 11, debes saber que ahora esa información se encuentra en el acceso a los widgets, pero que no se muestran la temperatura ni la situación actual. Esto se revierte con esta actualización, en la que el menú de widgets también se desplegará automáticamente al poner el puntero del ratón sobre él.

Otra novedad tiene que ver con Teams, y es que ahora la barra de tareas contará con un nuevo control que se mostrará cuando estemos en llamada con este servicio, y que permitirá controlar una función básica: desactivar y reactivar nuestro micrófono. Hasta ahora, para hacerlo era necesario acceder a la interfaz de la aplicación de Teams, lo que podía resultar un poco incómodo si estabas empleando alguna otra aplicación durante la conversación.

Y una última novedad que trae la actualización de Windows 11, que no resultará útil para muchos usuarios, pero que sí que será tremendamente bien recibida por aquellos para los que ha sido pensada, es que ahora en sistema con dos monitores, se podrá configurar el sistema para que el reloj se muestre en la segunda pantalla.

Así, para no ser una actualización mayor, lo cierto es que esta actualización de Windows 11 sí que trae un buen conjunto de novedades. Y si te estás preguntando cuándo podrás aplicársela a tu sistema, Microsoft ya ha iniciado su despliegue, por lo que en principio no tendrás que esperar demasiado para empezar a disfrutar de estas novedades.

