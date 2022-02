Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video, Disney+… Y nos adentramos ya en la octava semana del año con Dune como lanzamiento destacado, pero con mucha más tela que cortar, aun cuando está el panorama un tanto extraño. Vamos con ello.

HBO Max se lleva, por lo tanto, una semana más el puesto de honor de la sección, pero por una razón de peso y no solo por mero descarte, y es que Dune es mucho Dune, por más que este Dune sea solo la mitad o un tercio de lo esperado, que diría Bilbo Bolsón.

Así es: el Dune de Denis Villeneuve por fin ha llegado a HBO Max… y a diferencia de lo que siempre suelo hacer, que es extenderme un poco de más con el contenido que se lleva la cabecera de la sección, esta vez no va a ser así. Por una sencilla razón: Dune fue mi película preferida del año pasado, según lo reflejé en el espacial de MC con las mejores películas de 2021. Ya me extendí ahí y ahí lo dejo, añadiendo que espero la continuación cuanto antes, porque la fidelidad para con la novela de Frank Herbert y el deleite visual con el que ha quedado plasmado este excepcional universo de ciencia ficción merece cerrar en redondo. Mientras tanto…

A Thousand Fangs (Mil colmillos) (T1). «Un equipo de comando se enfrenta a fuerzas oscuras y sobrenaturales durante una misión en lo profundo de la jungla colombiana en esta serie de terror.»

(T1). «Un equipo de comando se enfrenta a fuerzas oscuras y sobrenaturales durante una misión en lo profundo de la jungla colombiana en esta serie de terror.» Buscando a Magic Mike (T1). «De los productores de la franquicia Magic Mike y sus espectáculos en directo llega esta emocionante y sensual serie que transformará a un grupo de hombres en auténticos Magic Mike.»

(T1). «De los productores de la franquicia Magic Mike y sus espectáculos en directo llega esta emocionante y sensual serie que transformará a un grupo de hombres en auténticos Magic Mike.» Icahn: El millonario incansable . «La vida y carrera profesional del inversor multimillonario Carl Icahn.»

. «La vida y carrera profesional del inversor multimillonario Carl Icahn.» State of the Union (T2). «Cada episodio transcurre justo antes de que Louise y Tom vayan a su sesión semanal de terapia de pareja. Mientras los protagonistas se preparan para conocer a su terapeuta dan pistas sobre la causa de la fisura en su relación: una aventura.»

Continuamos con Netflix, que no llega al nivel de Dune ni por asomo, pero lo compensa con una montón de lanzamientos originales y exclusivos entre los que abunda… ¿la mediocridad? Digamos que, dentro del mucho, hay un poco de todo, incluyendo cosas tan interesantes como la última película de Pedro Almodóvar, Madres paralelas, la segunda temporada de la comedia Space Force, la película de animación protagonizada por los populares Rabbids, el nuevo monólogo de Ali Wong… Con todo, hay un título que llama la atención por encima de todo lo demás.

Sí señor: La matanza de Texas resucita en Netflix y… la masacre se la está llevando la propia película, categorizada por un gran porcentaje de crítica y público como un auténtico bodrio. Ojo porque no se trata de un remake de la original, que ya los ha habido, sino de una extraña secuela situada en la actualidad, con todo lo que ello conlleva: reparto diverso cual anuncio de Benetton, clichés varios en torno a la sensibilidad mojigata de estos días… Pero no te apures si estas cosas te escaman, porque Leatherface no le hace ascos a nadie: te descuartizará a machetazos con total dedicación sin importar tu etnia, sexo, creencias o afiliación política. Por lo clásico del título, pero también por el toque renovado y por el gore que nos trae este refrito, he aquí…

Alguien está mintiendo (T1). «Un castigo reúne a cinco alumnos de instituto muy diferentes. Pero un asesinato (y varios secretos) los mantendrán unidos durante un misterioso juego del gato y el ratón.»

(T1). «Un castigo reúne a cinco alumnos de instituto muy diferentes. Pero un asesinato (y varios secretos) los mantendrán unidos durante un misterioso juego del gato y el ratón.» Ali Wong: Don Wong . «En su tercer especial de monólogos para Netflix, Ali Wong revela sus fantasías más salvajes, los retos de la monogamia y lo que realmente piensa sobre la gente soltera.»

. «En su tercer especial de monólogos para Netflix, Ali Wong revela sus fantasías más salvajes, los retos de la monogamia y lo que realmente piensa sobre la gente soltera.» Caída en picado: El caso contra Boeing . «Investigadores revelan cómo la supuesta prioridad que Boeing otorga a los beneficios frente a la seguridad podría haber contribuido a dos catastróficos accidentes aéreos.»

. «Investigadores revelan cómo la supuesta prioridad que Boeing otorga a los beneficios frente a la seguridad podría haber contribuido a dos catastróficos accidentes aéreos.» Cielo Grande (T1). «Un remoto resort de Argentina reinstaura una competición de wakeboarding que atrae la atención de Steffi, deportista mexicana decidida a descubrir un secreto familiar.»

(T1). «Un remoto resort de Argentina reinstaura una competición de wakeboarding que atrae la atención de Steffi, deportista mexicana decidida a descubrir un secreto familiar.» Como peces dorados (T1). «En un lujoso bloque de pisos, seis mujeres infelices en sus matrimonios acaban dejándose seducir por la infidelidad. Basada en la serie manga de Kurosawa R.»

(T1). «En un lujoso bloque de pisos, seis mujeres infelices en sus matrimonios acaban dejándose seducir por la infidelidad. Basada en la serie manga de Kurosawa R.» Disparo al corazón . «En este cortometraje, las adolescentes Nikki y Sam están enamoradas y planean su futuro juntas… hasta que el peligroso pasado de Nikki regresa para amenazarlo todo.»

. «En este cortometraje, las adolescentes Nikki y Sam están enamoradas y planean su futuro juntas… hasta que el peligroso pasado de Nikki regresa para amenazarlo todo.» El joven Wallander (T2). «En esta historia sobre los orígenes del popular personaje, el policía novato Kurt Wallander presencia un crimen muy extraño y debe colaborar en su investigación.»

(T2). «En esta historia sobre los orígenes del popular personaje, el policía novato Kurt Wallander presencia un crimen muy extraño y debe colaborar en su investigación.» Erax . «En este corto de miedo, unas criaturas monstruosas saltan de las páginas de un libro mágico a la realidad para sembrar el caos y tratar de asustar a Nina y a su tía Opal.»

. «En este corto de miedo, unas criaturas monstruosas saltan de las páginas de un libro mágico a la realidad para sembrar el caos y tratar de asustar a Nina y a su tía Opal.» Fidelidad (T1). «Un matrimonio aparentemente feliz empieza a tambalearse cuando se pone en entredicho la fidelidad del marido y ambas partes acaban dejándose llevar por otros deseos.»

(T1). «Un matrimonio aparentemente feliz empieza a tambalearse cuando se pone en entredicho la fidelidad del marido y ambas partes acaban dejándose llevar por otros deseos.» jeen-yuhs: Una trilogía de Kanye West (T1). «Las vidas de una superestrella en ciernes y un cineasta se entrelazan en esta docuserie intensa e íntima que retrata la carrera de Kanye West a lo largo de dos décadas.»

(T1). «Las vidas de una superestrella en ciernes y un cineasta se entrelazan en esta docuserie intensa e íntima que retrata la carrera de Kanye West a lo largo de dos décadas.» La serie de Cuphead (T1). «En esta serie animada basada en un famoso videojuego, los hermanos Cuphead y Mugman, uno impulsivo y el otro influenciable, superan numerosas adversidades.»

(T1). «En esta serie animada basada en un famoso videojuego, los hermanos Cuphead y Mugman, uno impulsivo y el otro influenciable, superan numerosas adversidades.» Mo Gilligan: There’s Mo to Life. «En este especial, Mo Gilligan habla de sus días como un chaval sin un duro, el trabajo de cara al público, la dinámica de las relaciones y los programas de entrevistas.»

«En este especial, Mo Gilligan habla de sus días como un chaval sin un duro, el trabajo de cara al público, la dinámica de las relaciones y los programas de entrevistas.» Perdona nuestras ofensas . «Perseguido por unos nazis que asesinan a personas como él, un chico con discapacidad toma una decisión arriesgada mientras huye para salvar su vida.»

. «Perseguido por unos nazis que asesinan a personas como él, un chico con discapacidad toma una decisión arriesgada mientras huye para salvar su vida.» Rabbids: La invasión – Especial misión a Marte . «Podrían haber enviado robots, pero mandaron rabbids en su lugar. Un equipo muy peculiar emprende una alocada misión a Marte durante la que nada sale como estaba previsto.»

. «Podrían haber enviado robots, pero mandaron rabbids en su lugar. Un equipo muy peculiar emprende una alocada misión a Marte durante la que nada sale como estaba previsto.» Ridley Jones, la guardiana del museo (T3). «Con la ayuda de sus amigos, la curiosa y audaz niña Ridley protege los tesoros del museo y custodia su mágico secreto: ¡todo cobra vida de noche!»

(T3). «Con la ayuda de sus amigos, la curiosa y audaz niña Ridley protege los tesoros del museo y custodia su mágico secreto: ¡todo cobra vida de noche!» Space Force (T2). «Un general condecorado colabora a regañadientes con un científico muy peculiar en el despliegue de la nueva agencia del Ejército de EE UU: la Fuerza Espacial.»

(T2). «Un general condecorado colabora a regañadientes con un científico muy peculiar en el despliegue de la nueva agencia del Ejército de EE UU: la Fuerza Espacial.» Swap Shop: Mercadillo radiofónico (T2). «Cuando el programa de radio «Swap Shop» se hace eco de los mejores intercambios, los coleccionistas de coches, cómics y payasos siniestros, entre otros, son todo oídos.»

(T2). «Cuando el programa de radio «Swap Shop» se hace eco de los mejores intercambios, los coleccionistas de coches, cómics y payasos siniestros, entre otros, son todo oídos.» Venganza a golpes. «Una venganza se convierte en una misión para salvar al mundo de una amenaza ancestral cuando Kai, el asesino con superpoderes, persigue a una criminal hasta Bangkok.»

Vamos ahora con la oferta de Apple TV+ para esta semana y aunque solo trae un par de cosas, las dos suenan interesantes, cada una a su manera.

Separación es una nueva serie original de Apple TV+ que acaba de llegar, pero que ya está gustando mucho y que se enmarcaría en el drama de suspense con tintes de ciencia ficción, o directamente en la distopía. Está dirigida nada más y nada menos que por Ben Stiller -el cómico, sí- y cuenta con un reparto de primera por el que se deslizan nombres como los de John Turturro (El gran Lebowski, Barton Fink), Patricia Arquette (Amor a quemarropa. Medium) o Christopher Walken (Atrápame si puedes. Sleepy Hollow), aunque el rol protagonista lo lleva un bastante más desconocido Adam Scott (Big Little Lies, Ghosted). En cuanto a su argumento… digno de Black Mirror. Y no digo más que el tráiler lo dice todo.

El dilema ed Lincoln (T1). «Descubre una faceta de Abraham Lincoln que no conocías. Esta serie documental de cuatro capítulos ofrece un análisis pormenorizado sobre el hombre apodado el Gran Emancipador a través de una selección variada de historiadores y materiales de archivo excepcionales.»

Vamos terminando el repaso semanal con lo que trae Amazon Prime Video, que no es poco, aunque no destacamos nada en particular porque no hay nada que sea de estreno puro y duro. No obstante, llega la cuarta temporada de La maravillosa Sra. Maisel, una de las series más laureadas la plataforma, que añade a catálogo cosas también interesantes como es la primera parte de la cuarta temporada de Ataque a los titanes o el clásico británico Downton Abbey al completo, entre otras.

El sustituto . «1982. Un joven policía acepta un nuevo destino en un pueblo de la costa. Una vez allí se ve envuelto en la investigación del extraño asesinato del inspector al que ha de sustituir. Las pesquisas le llevarán hasta un hotel playero donde una comunidad de ancianos nazis, reclamados por muchos países por crímenes contra la humanidad, vive un retiro paradisíaco y feliz.»

. «1982. Un joven policía acepta un nuevo destino en un pueblo de la costa. Una vez allí se ve envuelto en la investigación del extraño asesinato del inspector al que ha de sustituir. Las pesquisas le llevarán hasta un hotel playero donde una comunidad de ancianos nazis, reclamados por muchos países por crímenes contra la humanidad, vive un retiro paradisíaco y feliz.» La maravillosa Sra. Maisel (T4). «Estamos en 1960 y soplan aires de cambio. Al intentar pulir su número, Midge encuentra un bolo con libertad creativa total. Pero su compromiso con su oficio y los lugares donde la lleva crean una ruptura entre ella y la familia y los amigos que la rodean.»

Y para terminar, Disney+, que renquea en lo que a contenidos originales se refiere, pero lo compensa en cierta medida con varias adiciones interesantes a catálogo. A destacar la serie de ciencia ficción Devs, un poco al estilo de Separación por el puntito malrollero ligado a la tecnología que muestra, o la serie musical Glee al completo.

Así se hizo ‘Eternals’ . «Escucha a la directora Chloe Zhao y a los actores de ‘Eternals’ compartir las experiencias que vivieron durante el rodaje de la película más ambiciosa de Marvel Studios hasta la fecha.»

. «Escucha a la directora Chloe Zhao y a los actores de ‘Eternals’ compartir las experiencias que vivieron durante el rodaje de la película más ambiciosa de Marvel Studios hasta la fecha.» El maravilloso invierno de Mickey Mouse. «las maravillas de la temporada invernal llevan a Mickey y sus amigos a un viaje por estas tres historietas mágicas.»

