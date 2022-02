Todos pensábamos que aún habría que esperar meses, pero Mojang nos ha sorprendido con la primera snapshot de Minecraft 1.19, la actualización con la que por fin llegará algo muy, muy esperado por todos, el temible Warden que inicialmente iba a debutar en Minecraft 1.17, pero que debido a la enorme complejidad del planteamiento inicial de Caves & Cliffs Update, primero fue pospuesto a Minecraft 1.18, y que finalmente llegará en Minecraft 1.19, junto con otras novedades que, en mi opinión, harán que la espera haya valido la pena.

Lo primero, no obstante, es aclarar que esta primera snapshot de Minecraft 1.19 recupera un formato que estuvo bastante presente durante la segunda mitad del año pasado. Me refiero, claro, al de snapshot experimental, es decir, esas versiones que Mojang todavía no considera lo suficientemente estables (pese a ser betas) como para ofrecerlas por los canales habituales. Pero no te preocupes, si tienes Minecraft Java puedes probarla sin problemas. Tal y como te contamos con la primera snapshot experimental de Minecraft 1.18, solo tienes que descargar este archivo y reproducir los pasos que te indicamos en julio. O, si empleas MultiMC, seguir también las indicaciones que dimos entonces.

Como compensación por el retraso en la llegada del Warden, Mojang nos adelantó en el anuncio de Minecraft 1.19 las ciudades antiguas, unas construcciones subterráneas en el overworld que estarían muy relacionadas con el Warden y con otro de los elementos más esperados por los jugadores, los bloques de Sculk, un nuevo material que permitirá nuevas mecánicas relacionadas con el redstone, y que como ya te contaremos próximamente, hará que Minecraft técnico ofrezca muchas más posibilidades.

Pero empecemos por el principio. El primer cambio de esta snapshot de Minecraft 1.19, base para todo lo demás, es la llegada del nuevo bioma Deep Dark que, como puedes deducir por su nombre, es profundo y es oscuro. Iluminado únicamente por velas, faroles de arena de almas y algunos de los bloques de Sculk, tiene una parte positiva y otra negativa. La positiva es que, incluso en lugares con un valor 0 de iluminación, no spawnearán los mobs hostiles habituales. ¿La mala? Seguro que ya te la imaginas, que quién sí que se dejará ver es el Warden… aunque se dejará ver bastante poco.

Junto a los bloques de Sculk, el gran protagonismo de este bioma que debutará en Minecraft 1.19 irá para las ciudades antiguas, unas construcciones enormes (probablemente las construcciones no naturales más grandes de Minecraft hasta la actualidad) y que cuentan, en su centro, con algo que tiene toda la pinta de ser un portal inactivo, construido además con un nuevo material, la deepslate reforzada, imposible de craftear y muy, muy difícil de destruir en el modo survival del juego. La presencia de fuego de almas en su base invita a vincularlo al nether, claro, pero de momento no se sabe nada más… ¿qué estarán maquinando en Mojang?

En las ciudades antiguas de Minecraft 1.19 encontrarás, como ya te hemos adelantado, cinco bloques con el denominador común del Sculk, un nuevo material que solo se podrá encontrar en el bioma Deep Dark, y que por sí mismo plantea tantas novedades que lo abordaremos, en profundidad, próximamente. No obstante, para que puedas empezar a hacerte una composición de lugar, estos son los cinco nuevos bloques:

Sculk.

Vetas de Sculk (Sculk veins)..

Sensor de Sculk (Sculk Sensor).

Catalizador de Sculk.

Sculk Shrieker.

El Sculk es capaz de capturar experiencia, por ejemplo si algún mob hostil muere junto a él, y cuando acumula una importante cantidad de la misma, empieza a desplegar beta de Sculk a su alrededor, pero solo en la superficie de determinados bloques. Aunque de manera inicial solo se genera en Deep Dark, todos estos bloques pueden ser minados siempre que tengas un pico con toque de seda. De esta manera podrás llevarlos a otros biomas (tanto subterraneos como en la superficie) y sus mecánicas de funcionamiento se mantendrán.

Deberás tener especial cuidado, eso sí, con el Sculk Shrieker. Y es que si éste o algún sensor cercano detectan tu presencia (por el ruido que provocan tus movimientos), emitirá un grito bastante desagradable que invocará… sí, efectivamente, al Warden.

El Warden de Minecraft 1.19

El ranking de los mobs hostiles más peligrosos del juego debe reajustarse con la llegad del Warden en Minecraft 1.19. Y es que si hasta ahora los dos enemigos más duros, por resistencia, eran nel Wither con 150 corazones, seguido de la dragona del End con 100 corazones, ambos pasan ahora a ocupar la segunda y la tercera posición, pues el Warden se hace con la medalla de oro, con sus 250 corazones. Pero no solo destaca por resistencia, también lo hace por fuerza. Equipado el jugador con una armadura completa de netherita con protección 4, puede acabar contigo con cuatro o cinco golpes, pues cada uno de ellos puede restar 16 corazones. Sí, efectivamente, si vas sin protección podrá matarte con un solo golpe.

Aunque al aparecer pueda parecer grande y tranquilo, lo cierto es que solo tendrás que provocarlo un poco para comprobar lo incorrecta que es esa valoración. A la hora de perseguirte es rápido y, aunque parezca muy corpulento, es capaz de entrar y avanzar en pasillos de solo un bloque de ancho. Además, su simple presencia provocará un efecto de oscuridad, que hará todavía más difícil huir de él si en algún momento te ha descubierto.

Así visto el Warden parece un enemigo imposible, pero en realidad tiene algunos puntos débiles que te ayudarán, puede que no a combatirlo, pero sí a eludirlo. El primero, y fundamental, es que es ciego. Es decir, si estás a una cierta distancia de él no podrá verte. Pero entonces, ¿cómo te detecta? Aquí es dónde descubrimos la relación entre Warden y Sculk: el sonido y las vibraciones. Cualquier sonido que hagas, incluso al caminar, será detectado por él, que correrá raudo a acabar contigo. Ah, y también puede olerte si estás lo suficientemente cerca, así que procura mantenerte alejado.

Eso, seguramente, te explicará la razón por la que parte del suelo de las ciudades antiguas está hecho de lana. Efectivamente, este material no produce sonido ni vibraciones al pisarlo, por lo que no podrás activar sensores ni Shriekers, y el Warden no te escuchará si caminas sobre dicho suelo. Y sí, por si te lo estás preguntando, caminar agachado (pulsando la tecla Mayúsculas) permitirá que también te puedas desplazar en silencio.

Además, de la mano de Minecraft 1.19 llega un nuevo encantamiento para las botas de la armadura, swift sneak con niveles del 1 al 3, que servirá para acelerar sustancialmente tu velocidad cuando caminas agachado. ¿La mala noticia? Que de momento la única manera de obtener dichos encantamientos es encontrarlos en cofres… efectivamente, en las ciudades antiguas. ¿Otra alternativa? Permanecer inmóvil y en silencio durante un minuto. Si en ese tiempo el Warden no te encuentra y tampoco se producen otros ruidos o vibraciones que lo perturben, se marchará igual que apareció.

Personalmente, esta primera snapshot de Minecraft 1.19 me ha encantado. Llevo un tiempo jugando con amigos en la 1.18.1 (aunqu estos días me han abandonado por Lost Ark, una vergüenza) y, aunque el salto desde la 1.16.5 (nuestro anterior servidor) ya me ha resultado de lo más satisfactorio, esta primera toma de contacto con Minecraft 1.19, que además ha sido totalmente inesperada, pues todos contábamos con que aún habría que esperar unos meses, me ha vuelto a poner a contar los días hasta el lanzamiento de la versión definitiva. ¿El problema? Pues que todavía no hay fecha, de momento solo se sabe que saldrá este año, así que durante los próximos meses me veo comiéndome las uñas hasta de los pies.

Próximamente te hablaremos más en profundidad de los bloques de Sculk, de sus mecánicas y de las nuevas posibilidades que ofrecen, además de permanecer atentos a nuevas snapshots, experimentales o no, de Minecraft 1.19. Ahora, la gran duda, más allá incluso de su fecha de lanzamiento, es a dónde nos llevarán los portales que ocupan el centro de las ciudades antiguas.

Si vas a probar la snapshot de Minecraft 1.19 en modo creativo y quieres explorar estas nuevas ubicaciones, puedes emplear los siguientes comandos:

/locatebiome minecraft:deep_dark para el nuevo bioma del subsuelo.

para el nuevo bioma del subsuelo. /locate ancient_city para encontrar la ciudad antigua más cercana a tu ubicación actual.

En ambos casos, Minecraft 1.19 te devolverá, en el chat, las coordenadas del punto más cercano. Si haces click en las mismas, se generará un comando /tp con ellas, y solo tendrás que pulsar la tecla Enter para teletransportarte a dicha ubicación.

Más información: Mojang