Mozilla Ideas cierra sus puertas, pero la idea de Mozilla persiste

Fue a mediados del año pasado cuando Mozilla Ideas vio la luz. La iniciativa, enfocada en acercar a la comunidad y desarrolladores de Firefox en favor de este, sin embargo, no ha tenido la acogida esperada y se aproxima a su desaparición en su forma actual. Con todo, la compañía no tiene pensado cerrar el chiringuito, sino renovarlo bajo otro tejado.

Resumiendo el concepto detrás de Mozilla Ideas, todo giraba en torno al navegador web Firefox, en constante desangre de unos años a esta parte por muy diferentes motivos. ¿Y qué mejor que contar con la ayuda de una mermada, pero entusiasta comunidad de usuarios para sacar a flote el barco que se hunde? Dicho y hecho, así surgió Mozilla Ideas.

En esencia, Mozilla Ideas era un sitio de encuentro entre comunidad y desarrolladores en el que exponer ideas con las que hacer avanzar a Firefox. La diferencia con cualquier otro foro de discusión radicaba en que ahí iban a estar también los desarrolladores del navegador, en una canal de comunicación bidireccional.

Pero no parece haber funcionado la cosa como se esperaba. En primer lugar, por la errónea elección de plataforma, y es que Mozilla Ideas se montó sobre un servicio privativo que requería de la creación de una cuenta, algo que no gustó nada a los usuarios más entusiastas de Firefox, precisamente, los más dados a colaborar en este tipo de iniciativas.

En segundo lugar y derivado en parte de lo anterior, Mozilla Ideas ha fracasado en su principal cometido, y es que ni muchos usuarios han perdido su tiempo aportando ideas, ni apenas desarrolladores han invertido el suyo en pasarse por el sitio. Ergo, Mozilla Ideas ha muerto por falta de ideas, básicamente. Un triste final para lo que fue un atisbo de cordura por parte de Mozilla.

La cuestión es que Firefox sigue perdiendo usuarios, camino hacia la irrelevancia y aunque no todo lo hacen mal, uno de los pocos fuertes en los que puede confiar es en su base de usuarios, en muchos casos más ideológica que pragmática o racional, pero ante todo fiel… e ignorada cuando no despreciada por Mozilla a lo largo de los años. Que no es que otros navegadores traten mejor a sus usuarios, pero…

Así pues, se podría llegar a la conclusión de que Mozilla Ideas ha sido otra oportunidad perdida, pero parece que en esta ocasión se va a intentar que no lo sea, o esa es al menos la intención de la compañía, según se informa: Mozilla Ideas resurgirá bajo la marca Mozilla Connect como servicio propio al alcance de cualquiera con una cuenta de Firefox.

Cuándo abrirá sus puertas Mozilla Connect no se sabe todavía, como tampoco se sabe si se migrará todo el contenido de Mozilla Ideas al nuevo sitios. Sí se adelanta que los desarrolladores participarán depurando la toma de ideas, pero… Lo mismo se dijo de Mozilla Ideas. Veremos lo que depara el futuro.