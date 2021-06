Mozilla Ideas: ¿qué se te ocurre para mejorar Firefox?

Mozilla Ideas es un nuevo portal que funciona a la vez de punto de encuentro con su comunidad de usuarios y granero y criba de, como su nombre da a entender, ideas: ideas con las que ayudar a que Firefox evolucione y, quizás con suerte, levante la cabeza para afrontar un futuro que no se le presenta nada halagüeño.

Que Firefox no lleva buena marcha ni tiene pinta de poder contrarrestar la situación en la que, en parte, ha sido sumido por una muy mala gestión de la propia Mozilla, no es ningún secreto para quien haya seguido los devanes de la misma en los últimos años. Por otro lado, Firefox es una rara avis, única en su especie: el último navegador web popular que queda cuya tecnología de fondo no se basa en Chromium.

Firefox es, además, un navegador que a nivel de funcionalidades está por encima de la media, aun cuando casi todos se han puesto las pilas en este sentido. Sin embargo, ¿se puede mejorar Firefox? De eso va Mozilla Ideas, cuyo propósito no se restringe a mejorar Firefox como tal, sino que es más amplio. Además, no es una pregunta que se conteste con un simple «alcanzando el rendimiento de Chromium», porque ese no es el punto.

De acuerdo a la descripción oficial del proyecto, Mozilla Ideas trata de…:

«Aquí es donde cultivamos nuestra próxima generación de ideas, diseños, experimentos y productos. Puedes echar un vistazo a los grandes problemas en los que estamos trabajando, los desafíos que estamos explorando y aportar tus ideas a la conversación a medida que damos forma y enviamos nuestra próxima generación de software y servicios.»

Así que este invento de Mozilla Ideas funciona como ya te esperas: el nuevo usuario registra una cuenta y ya puede proponer las ideas que tenga para mejorar el navegador, o valorar y discutir las ideas que hayan aportado otros. Las pocas que hay por el momento sugieren cambios en la interfaz del navegador, retoques de diseño, en las pestañas, la sincronización de datos, la privacidad…

Pero Mozilla Ideas no se reduce a facilitar un espacio para que los usuarios más entusiastas lancen una lluvia de ideas; también los desarrolladores del navegador están ahí, hablando directamente con los usuarios y llevándose todo lo bueno que salga de la discusión a donde corresponde, que es los canales de desarrollo del navegador. Con suerte, Mozilla hará algo de caso y Firefox se beneficiará de ello.

Por cumplir con la tradición, no obstante, incluso una iniciativa a priori positiva como Mozilla Ideas ha tenido ya su dosis de crítica, y es que el portal se ha montado bajo un servicio de terceros, requiere de crear una cuenta y hay usuarios de Firefox tan susceptibles a estas cosas -por motivos relacionados con la privacidad- que no lo pasan por alto.

Con todo, la idea de Mozilla Ideas, valga la redundancia, no está mal. Ahora solo falta que Mozilla se la tome en serio porque necesita toda la ayuda posible para mantenerse vigente… y nadie va a ofrecerle un soporte como lo hace su mermada pero resiliente base de usuarios.

Más información en Mozilla Ideas.