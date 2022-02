Se lleva bastante tiempo hablando de la llegada de los votos negativos en Twitter y, de hecho, la función ha cogido carrerilla en las últimas semanas, ampliando su periodo de prueba a todo el mundo. En los últimos días, sin embargo, se está extendiendo ya entre el común de los usuarios de la red social.

Como decimos, la historia viene de lejos y ha tomado diferentes rumbos a lo largo de su desarrollo: ¿hacían falta votos negativos en Twitter? ¿Es tal el carácter de la plataforma que se necesita que los usuarios califiquen lo que allí se publica como si fuesen los contenidos de Netflix o Spotify?

Desafortunadamente, así parece ser. Y hay que entender este desafortunadamente, pues la red social del pajarito no es solo una gran fuente de información, también es un campo de batalla donde los extremos proliferan y donde una gran parte de los usuarios rezuma odio por su opuesto sin prestar mucha atención al ejercicio del razonamiento que la propia naturaleza de la plataforma -la limitación de caracteres por mensaje- tanto dificulta.

En consecuencia, la introducción de los votos negativos en Twitter no va a traer sino más radicalización y, por supuesto, más censura. Porque, de hecho, esa es la finalidad de este cambio, aunque no se diga con las mismas palabras. Por no decir, ni siquiera se le dice negativos, sino «irrelevantes». Así lo explican desee Twitter.

Expuesto así, esto de los negativos en Twitter parece una buena medida, ya que siempre hay algún idiota por ahí que entra en la conversación para desviar el tema o sembrar cizaña y tener la opción de marcar una respuesta como irrelevante parece a priori buena idea. Pero es que estamos hablando de Twitter, la -cabe repetirlo- red social del odio en la que cualquier tema mínimamente sensible o polémico genera… exacto: más odio.

Basta con pasarse por el perfil de cualquier político sin importar de qué partido sea, o de cualquier usuario con muchos seguidores y que toque temas políticos, culturales o ideológicos, para observar cómo muchas de las respuestas que obtendrá a sus tuits son de gente ofendida del ‘bando’ contrario, por denominarlo de alguna manera.

Twitter ya ofrece herramientas para ocultar de la discusión respuestas que no gustasen a los autores de los tuits, así como ofrece la posibilidad de silenciar o bloquear a usuarios que resulten molestos, aunque de nuevo esta función se desvirtúa comúnmente para que los usuarios más lastimosos se quiten de encima las opiniones que les desagradan, reforzando su cámara de eco en la red social.

Así las cosas y salvo excepciones, lo único que va a producir la implementación de los votos negativos en Twitter es un movimiento más procensura del contrario, pero no de manera individual y para uno mismo, como hasta ahora, sino en masa y para todos, que es peor. Ahora bien, ¿cómo funciona exactamente esto de los negativos en Twitter? Lo que se sabe es lo que pone en la imagen de arriba y lo que se ve es…

Un botón más. Nada del otro mundo. Como tampoco resulta extraño que los negativos en Twitter se restrinjan a las respuestas y no a los tuit en sí, o que sean privados, para mitigar así el impacto personal, pero también para fomentar su uso, cual chivato del régimen de turno. Además, se pueden dar, pero también se pueden quitar, por si acaso se te va el dedo cuando no debe.

Pero ¿cual es el efecto de los negativos en Twitter con respecto a las respuestas de un hilo? De eso si que no se ha dicho nada. Yo mismo he hecho la prueba en un hilo concreto y tanto antes como después de darle negativo a varios mensajes, el orden de respuestas se veía igual en la misma cuenta, pero diferente en otras e incluso sin cuenta.

Es de suponer que el resorte encargado de aplicar los cambios que correspondan (reducir la visibilidad de la respuesta para que no aparezca entre las primeras, por más me gusta que tenga; o borrarla directamente, aunque no parece ser ese el cometido si nos atenemos a lo de «priorizar los contenidos») a raíz de los negativos recibidos actuará de una manera u otra en relación a la cantidad de votos.

En resumen, otro entretenimiento para las masas enfurecidas que pululan por Twitter. Si todavía no te ha aparecido el aviso de que ya lo tienes, ten un poco de calma, porque no tardará en llegarte. Y no, esto no tiene nada que ver con quitar los negativos de YouTube. Es menos nocivo, pero nocivo al fin y al cabo.