Twitter depura sus herramientas de censura

Según cuentan en TechCrunch, tras un breve periodo de pruebas en Canadá Twitter ha habilitado en Estados Unidos y Japón una nueva opción mediante la cual los usuarios podrán ocultar las respuestas que reciban sus tuits. Se trata de un mecanismo que se suma a los de bloqueo y silenciado de usuarios, pero no para uno mismo, sino para quienquiera que se asome al tuit en cuestión; y se espera que no tarde mucho en extenderse al resto del mundo

Esta nueva opción está dirigida supuestamente a ayudar a «despejar la conversación» de respuestas no deseadas, esas que tanto abundan en la red social ya sea debido a que son irrelevantes, contienen exabruptos o son directamente insultantes… Aunque tal y como se está demostrando, su principal función es la de quitar de en medio a las opiniones contrarias o críticas.

Afortunadamente, no han llegado al extremo de eliminar las respuestas: han incluido un nuevo icono a través del cual es posible acceder a las que se hayan ocultado, e incluso advierten de ello, al menos por ahora.

Pero los usuarios, especialmente aquellos que suelen seguir las discusiones con cargas políticas polarizadas, deberán esta muy atentos para no perderse todo lo que se ha dicho y no quedarse únicamente con la parte interesada. Además, que la opción esté disponible por ahora en un par de países no significa que uno no se vaya a topar con ella, solo que no podrá utilizarla.

La censura en Twitter, tristemente, es un hecho que se palpa a diario con el bloqueo de centenares de cuentas que simplemente son denunciadas por quienes no concuerdan con su línea de pensamiento, y por supuesto esto no se refiere al uso torticero que hacen de la plataforma los partidos políticos de turno o las fuentes de propagación de noticias falsas, sino a la guerra ideológica que se libra actualmente fuera, pero sobre todo dentro de Internet y para la que Twitter es uno de los altavoces más destacados.

Cabe recordar que Twitter es una plataforma con un claro enfoque de comunicación pública, y quienes no quieren utilizarla de tal modo tienen la posibilidad de bloquear su perfil y permitir el acceso a su timeline de manera manual. Por otro lado, los usuarios con muchos seguidores siguen enfrentándose a la imposibilidad de controlar todas las reacciones que generan sus comentarios, por lo que la opción de marras se revela como una herramienta de censura más.