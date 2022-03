Presentado en 2017 y a la venta hasta hace muy poco, el Fitbit Ionic fue, en su momento, una propuesta de lo más interesante. Como ya te contamos entonces, era un dispositivo capaz de plantarle cara al todopoderoso Apple Watch, y lo único destacable en el apartado negativo era su precio en Europa, 349 euros, frente a los 299 dólares que tenías que pagar por hacerte con él en Estados Unidos. Por lo demás, parecía una excelente opción.

Y si ya nos gustó en primera instancia, el sabor de boca que nos dejó al probarlo no se quedó atrás. Muy al contrario, alcanzó un 9 en nuestras valoraciones, por lo que obtuvo el sello de producto recomendado. Además, durante los años ha recibido varias actualizaciones con nuevas apps, mejoras de las ya existentes, más esferas para personalizar el diseño… en resumidas cuentas, el Fitbit Ionic ha permanecido, durante estos años, como una opción de lo más recomendable a la hora de elegir smartwatch.

Sin embargo, pasados pocos meses de su despedida del mercado, parece que el reloj va a tener un final más amargo de lo que cabía esperar, pues según informa The New York Times la compañía ha iniciado la retirada de más de un millón de unidades del Fitbit Ionic, a consecuencia de un problema con la batería del dipositivo. Dado que el smartwatch ya no está a la venta, todas las unidades reclamadas por la compañía se encuentran en manos de particulares.

El problema de la batería del Fitbit Ionic, de iones de litio, es que en algunas unidades ha experimentado subidas de temperatura por encima de lo normal, lo que habría provocado varios incidentes, según la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo de Estados Unidos (UCPSC). En concreto, según este organismo federal, tendría constancia de no menos de 115 incidentes reportados, incluidos cuatro informes de quemaduras de segundo grado y dos de quemaduras de tercer grado.

El grueso de los Fitbit Ionic vendidos se encuentra en Estados Unidos, con alrededor de un millón de unidades vendidas. Pero no es el único mercado afectado, pues se calcula que algo menos de 700.000 unidades se vendieron, durante estos años, a lo largo del mundo, por lo que que Fitbit también está dando respuesta a los usuarios del resto de países, que actualmente poseen un Fitbit Ionic aún en funcionamiento. Puedes encontrar el procedimiento a seguir en tu país en esta página web.

Y es que, en respuesta a estos incidentes, el programa puesto en marcha por la compañía para recuperar los Fitbit Ionic consiste en ofrecer a los usuarios de los mismos el reembolso completo del reloj, los medios necesarios para que lo puedan enviar gratuitamente y, de manera adicional, un descuento para su próximo dispositivo de la marca. Una medida aceptable para quienes lo hayan adquirido de manera más reciente, pero sin duda de lo más generosa para quienes cuentan con él ya desde hace años, pues el programa no parece hacer distinciones en base a la fecha de compra ni nada por el estilo.

Dado el largo plazo que ha transcurrido desde que se empezaron a vender las primeras unidades hasta que han comenzado a producirse estos problemas, podemos inferir que no es un problema relacionado con los modos de uso del Fitbit Ionic, si no un problema de fatiga de los materiales de fabricación de la batería, razón por la que, aún cuando la incidencia es bastante baja con respecto a las unidades vendidas, la compañía ha tomado la decisión más sensata, asumiendo los costes de retirar todas las unidades. No es el mejor final que podíamos esperar para este smartwatch, pero sin duda sí el más decente.