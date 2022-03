La filtración de NVIDIA apunta a una nueva Nintendo Switch

A raíz del ciberataque y la gran filtración en la que se ha visto envuelta NVIDIA, parece ser que se han encontrado algunos archivos relacionados con lo que podría ser una nueva generación del SoC que desarrolló para Nintendo Switch.

Así lo han destacado desde TechPowerUp, quienes han estado recopilando una lista de los archivos filtrados y algunas de las referencias encontradas por algunos conocidos filtradores para destacar la aparición de una carpeta llamada NVN2, en aparente referencia a una segunda generación del controlador NVNDLSS, compuesta por diversos archivos como «nvndlss.cpp», «nvn_dlss.cpp» y «nvn_dlss_backend.h»; así como varios archivos que parecen hacer referencia al T239 (identificado como Dane/Black Knight internamente por NVIDIA), un chip de 8 nm que parece muy probable que esté diseñado para la tan esperada Nintendo Switch Pro, y que basado en Ampere, podría llegar incluso a añadir el soporte para el trazado de rayos y la tecnología DLSS 2.2.

Y es que anteriormente ya se especuló sobre una posible Nintendo Swicth con DLSS 2.0, ya que actualmente la consola carece de las capacidades y el hardware necesarios para ofrecer una verdadera mejora gráfica más allá del cambio ofrecido por la Nintendo Switch OLED.

Sin embargo, como siempre cabe destacar que por el momento todo lo que estamos tratando aquí, aunque sin duda prometedor, sigue siendo información no oficial, por lo que todavía no podemos asegurar con total seguridad la llegada de esta consola. Dicho esto, pese a la actualización que ha supuesto la llegada de la Switch OLED, el modelo original ya cuenta con más de 4 años a sus espaldas, habiendo quedado por detrás de la última generación de Sony y Microsoft.

Y es que no podemos dejar de emocionarnos ante lo posibilidad de la llegada de una posible nueva consola que abriría de nuevo a Nintendo a la competición, sobre todo con la incorporación de estas tecnologías de cara a algunos de los títulos ya esperados y en desarrollo como la secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild.